Региональное отделение партии «Единая Россия» отправило 15 тонн гуманитарной помощи в зону СВО
В рамках партийной акции «Север помогает» нашим защитникам уже отправлено свыше 130 тонн провизии и необходимых вещей.
7 марта очередная партия помощи ушла в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады. В этом автомобиле 15 тонн самого необходимого: продуктов питания, термобелья, медикаментов, предметов гигиены.
«Мурманский тарный комбинат передал 1000 жестяных банок для изготовления окопных свечей. Индустриальный колледж регулярно привозит печи-буржуйки и сапёрные кошки, предназначенные для траления местности от взрывоопасных предметов, преодоления препятствий, выкручивания взрывателей. Неравнодушные жители Мурманской области приносят тёплые вязаные вещи, одежду, продукты питания, медицинские товары. Мы всем очень благодарны за помощь и поддержку наших ребят», - рассказала руководитель Мурманского регионального исполкома «Единой России» Эвелина Макарова.
Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/edinaya-rossiya-otpravila-15-tonn-gumanitarnoj-pomoshi-iz-murmanskoj-oblast