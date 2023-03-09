10 сентября в ряде муниципалитетах Мурманской области состоятся выборы и довыборы в советы депутатовРыбаки наращивают вылов мойвы в Баренцевом море: добыто почти на 15% выше уровня прошлого года
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)09.03.23 09:30

Региональное отделение партии «Единая Россия» отправило 15 тонн гуманитарной помощи в зону СВО

В рамках партийной акции «Север помогает» нашим защитникам уже отправлено свыше 130 тонн провизии и необходимых вещей.

7 марта очередная партия помощи ушла в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады. В этом автомобиле 15 тонн самого необходимого: продуктов питания, термобелья, медикаментов, предметов гигиены.

«Мурманский тарный комбинат передал 1000 жестяных банок для изготовления окопных свечей. Индустриальный колледж регулярно привозит печи-буржуйки и сапёрные кошки, предназначенные для траления местности от взрывоопасных предметов, преодоления препятствий, выкручивания взрывателей. Неравнодушные жители Мурманской области приносят тёплые вязаные вещи, одежду, продукты питания, медицинские товары. Мы всем очень благодарны за помощь и поддержку наших ребят», - рассказала руководитель Мурманского регионального исполкома «Единой России» Эвелина Макарова.

 

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/edinaya-rossiya-otpravila-15-tonn-gumanitarnoj-pomoshi-iz-murmanskoj-oblast

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Зарплаты массового персонала будут расти: исследование YouDo Бизнес и hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
Комментарий к новости:Счастье рыбакам - заботы Рыбнадзора: из садков на Имандре ушли тонны форели!
Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
Комментарий к новости:Интерактивная развлекательная шоу-выставка «инопланетян» приехала в Мурманск!
Вадим
23.02.23 11:27
АтомЭнергоСбыт обнаглел. Начисляют электроэнергию не на все комнаты в коммунальной квартире, хотя во всех комнатах живут. На обращение, обещают создать комиссию, или сделать перерасчёт на количество с
Комментарий к новости:Прокуратура нашла нарушения закона в действиях гарантирующего поставщика АО «АтомЭнергоСбыт»
-Правовая консультация (18+)Маткапитал в 2023 году: не только «квартирный вопрос» и образование
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире15:25«Притворщики». Художественный фильм (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Наукограды». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Государственной Думе одобрили проект, обязывающий банки проверять платежи на мошенничество-PRO Валюту (16+)Цены на нефть стабильны, курс доллара США снижается к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Специалисты АО «АтомЭнергоСбыт» напоминают об ответственности за демонтаж «умных» счётчиков-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 9 марта-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В Государственной Думе одобрили проект, обязывающий банки проверять платежи на мошенничество
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика