Региональное правительство дополнительно выделило 3 млн рублей на предоставление гранта «Агростартап»
В целях оказания дополнительной поддержки начинающим фермерам и реализации плана первоочередных действий по обеспечению устойчивого социально-экономического развития региона из областного бюджета выделены 3 млн рублей на предоставление гранта «Агростартап».
Данная поддержка предусмотрена в рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».
Грант «Агростартап» предоставляется на конкурсной основе из региональной казны в соответствии с установленными правилами на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта создания и (или) развития фермерского хозяйства.
Выделение дополнительных бюджетных средств позволит создать новые постоянные рабочие места на сельских территориях, сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства.