Региональное правительство и туроператор «TUI» организовали чартерную программу в Мурманскую область во время новогодних каникул

Туристы смогут посетить Мурманскую область по чартерной программе компании «TUI» во время новогодних каникул. Об этом сегодня сообщил губернатор Андрей Чибис в рамках пресс-конференции «Создание доступного турпродукта по России в синергии бизнеса и власти», организованной информационным агентством «Интерфакс».

«Совместно с компанией «TUI» принято решение об организации чартерной программы в Мурманскую область в зимний период, которая построена на ключевых точках притяжения в регион, – отметил Андрей Чибис. – Интерес крупного туроператора подтверждает, что сегодня мы уделяем большое внимание туризму. И сотрудничество станет своеобразным тест-драйвом экскурсионных маршрутов по Мурманской области».

Глава региона также подчеркнул, что туризм – это не просто сфера регулирования, а также и отрасль экономики и индустрия, на которую сегодня региональное правительство делает ставку и создаёт точки роста для формирования качественной и доступной инфраструктуры.

Программа для туристов – это обзорная городская экскурсия с посещением первого в мире атомного музея-ледокола «Ленин», подводной лодки К-21 в Североморске, а также поездка в Лапландский заповедник, саамскую деревню в этнографическом музее под открытым небом «Самь Сыйт», парк активного отдыха «Северное сияние» и «Хаски-парк».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, правительство Мурманской области и крупнейший туроператор России «TUI» 27 августа 2020 года заключили новое соглашение о сотрудничестве для активного совершенствования и продвижения туристических продуктов региона.