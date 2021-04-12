Региональное правительство направило 3 млн рублей на реализацию проектов и программ в сфере физической культуры и спорта

Конкурс на соискание грантов в форме субсидий из областного бюджета на реализацию социально значимых проектов и программ в сфере физической культуры и спорта будет проведен по шести номинациям, общая сумма средств, направленных на поддержку физических и юридических лиц в этой сфере, составит 3 миллиона рублей. Об этом на оперативном совещании в правительстве Мурманской области сообщила заместитель губернатора Елена Дягилева.

«Положением конкурса предусмотрено, что сумма одного гранта не может превышать 300 тысяч рублей для реализации проекта и 400 тысяч рублей для реализации программы, – отметила вице-губернатор. – Проведение конкурса предполагается по следующим номинациям: «Организация спортивно-массовой работы среди детей и подростков по месту жительства», «Семейный спорт», «Старшее поколение», «Адаптивный спорт», «Национальные виды спорта» и «Школьные и студенческие спортивные лиги».

Объявление о старте конкурса запланировано на 1 мая 2021 года. Приём заявок будет проводиться до 30 мая, проведение конкурса и подведение итогов запланировано в период до 4 августа.

Также в этом году в рамках реализации государственной программы Мурманской области «Физическая культура и спорт» предусмотрены субсидии из областного бюджета некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по таким видам спорта, как хоккей с мячом (30 миллионов рублей) и баскетбол (8 миллионов рублей).

«Одним из приоритетных направлений работы правительства Мурманской области в 2021 году и последующих годах станет развитие школьного спорта, – напомнила Елена Дягилева. – В текущем году будет дан старт масштабному физкультурному мероприятию среди школьных спортивных клубов «Кубок губернатора Мурманской области», которое пройдёт на школьном, межмуниципальном и региональном уровне. Для победителей соревнований каждого уровня будут предусмотрены значимые призы и гранты, в том числе закупка инвентаря и формы для школьных спортивных клубов, а для школьных клубов-победителей регионального этапа в 2022 году будет проведен ремонт и оснащение школьных спортивных залов».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, проведение муниципального этапа Кубка губернатора Мурманской области запланировано с мая по сентябрь текущего года, межмуниципального – в сентябре-октябре. Финальный этап соревнований и определение победителей запланированы на ноябрь 2021 года.