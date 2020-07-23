Региональное правительство окажет финансовую поддержку в строительстве спорткомплекса с конькобежными дорожками в Мурманске

Правительство Мурманской области окажет финансовую поддержку в строительстве современного спорткомплекса с конькобежными дорожками в Мурманске. Возведение нового стадиона планируется завершить в 2021 году на территории городского центра «Авангард». Такое решение вчера озвучил губернатор Андрей Чибис по итогам осмотра спортобъектов в областном центре.

В начале рабочей поездки глава региона проинспектировал ход строительства крытого катка с искусственным льдом на улице Капитана Орликовой общей площадью более 4000 квадратных метров. Ледовая арена вместимостью до 300 человек возводится в микрорайоне Мурманска по национальному проекту «Демография». Работы ведутся с небольшим опережением графика. Каркас здания построен и обшит, завершены кровельные работы, частично смонтирована система водо- и теплоснабжения. Рабочие приступили к монтажу ледового поля. Общая готовность объекта – 70%.

В 2019 году в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» в Мурманске открыли уличную спортивную площадку в районе Семеновского озера. Спустя полгода выявились дефекты. Часть замечаний подрядчик устранил, осталось заменить покрытие возле тренажеров. Губернатор поручил до конца недели завершить восстановительные работы, в том числе выполнить озеленение откосов.

В Ленинском округе пустырь возле спортивного центра «Авангард» должен стать зоной здорового образа жизни. На месте будущего стадиона глава региона обсудил с руководством администрации Мурманска возможность реализации масштабного проекта. Строительство подобного комплекса позволит профессиональным конькобежцам тренироваться круглогодично, а также проводить спортивные соревнования.

«В Ленинском районе должен появиться полноценный спортивный комплекс с конькобежными дорожками и футбольным полем, раздевалками и трибунами. В следующем году предусмотрим денежные средства в областном бюджете, часть выделит городская администрация. Проект сейчас разрабатывается, при надлежащей организации работы объект возможно сдать до конца 2021 года», – сказал губернатор Андрей Чибис.