Региональное правительство поддержит развитие школьных спортивных клубов грантами

Губернатор Андрей Чибис подписал постановление о предоставлении грантов в форме субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям по итогам соревнований «Кубок губернатора Мурманской области среди школьных спортивных клубов», а также государственным областным и муниципальным общеобразовательным организациям, не являющимся казенными учреждениями, на развитие школьных спортивных клубов.

На эти цели Министерству спорта Мурманской области выделено 32,5 млн рублей.

Размер гранта для команд школьных спортивных клубов, занявших первое место в каждом виде спорта среди мальчиков и среди девочек, составляет 1,5 млн рублей; для команд школьных спортивных клубов, занявших второе место – 1 млн рублей; для команд школьных спортивных клубов, занявших третье место – 500 тысяч рублей.

Критериями конкурсного отбора для предоставления грантов по итогам соревнований «Кубок губернатора Мурманской области среди школьных спортивных клубов» являются участие школьного спортивного клуба в соревновании и место, занятое в финальном этапе в 2021 году.

Денежные средства можно потратить на приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки, проведение ремонта спортивных залов, участие школьного спортивного клуба в региональных и всероссийских мероприятиях.

Размер гранта государственным областным и муниципальным общеобразовательным организациям, не являющимся казенными учреждениями, на развитие школьных спортивных клубов составляет 70 тысяч рублей.

За счёт средств гранта можно приобрести спортивное оборудование, инвентарь и экипировку, а также отремонтировать спортивные залы.

Критериями конкурсного отбора является наличие занимающихся в школьном спортивном клубе, проведение мероприятий среди занимающихся, наличие материально-технической базы для занятий, а также наличие школьного спортивного клуба в Едином Всероссийском перечне школьных спортивных клубов, сообщает Министерство спорта Мурманской области.