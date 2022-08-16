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Мурманская область. Арктика (16+)16.08.22 09:30

Региональное правительство продолжает поддерживать предпринимателей: особое внимание уделяется обеспечению жильём сотрудников промышленных предприятий

О мерах поддержки бизнеса в Мурманской области на оперативном совещании вчера доложила вице-губернатор Ольга Кузнецова.

В 2022 году в регионе запущен фонд развития промышленности, который предоставляет как федеральные меры поддержки, так и региональные.

Из резервного фонда правительства Российской Федерации и средств областного бюджета выделено 86,4 млн рублей для грантов промышленным предприятиям на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным субъектами промышленности с кредитными организациями в целях пополнения оборотных средств.

Из резервного фонда правительства Мурманской области выделено ещё 100 млн рублей, которые могут быть направлены на предоставление займов в сфере промышленности.

Ведётся работа по расширению перечня видов деятельности для получения льготных займов и увеличению размера займов на инвестиционные цели до 40 млн рублей для новых заявок. На данный момент осуществляется приём документов на займы по программе поддержки социально-значимых отраслей – производителей хлебобулочной и молочной продукции. Они могут воспользоваться займами ФРП в сумме до 20 млн рублей по ставке 5% годовых на срок до 5 лет.

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации прорабатывается механизм льготной «промышленной ипотеки», предполагающий предоставление льготных кредитов по ставке не выше 5% годовых на создание (реконструкцию, модернизацию), а также приобретение промышленных площадей.

Особое внимание уделяется обеспечению жильём граждан, работающих на промышленных предприятиях.

«Сейчас региональное правительство прорабатывает с промышленными предприятиями Мурманской области возможность применения нескольких эффективных механизмов. Это возможность предоставления кредитного арендного жилья, льготной ипотеки для сотрудников компаний и строительство нового жилья с помощью льготного финансирования. Каждая мера направлена на уменьшение финансовой нагрузки на предприятия и предоставление качественного и доступного жилья работникам», – подчеркнула на оперативном совещании вице-губернатор Ольга Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, кроме того, проработан вопрос об увеличении размера губернаторского стартапа до 2 млн рублей для некоторых категорий заявителей. Так, на увеличение суммы могут претендовать проекты, реализуемые в ЗАТО, отдаленных и приграничных населенных пунктах, моногородах. Ещё одним приоритетным направлением станет создание аптечных пунктов в отдаленных населенных пунктах. Кроме того, до 2 млн рублей смогут получить бывшие военные – участники СВО и члены их семей, которые решат заняться предпринимательством.

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