Региональное правительство продолжит оказывать содействие во временном трудоустройстве безработных и несовершеннолетних граждан

Временное трудоустройство безработных и несовершеннолетних граждан в рамках стратегического плана «На Севере – жить.2030» на территории муниципальных образований Мурманской области будет продолжено. Об этом в рамках оперативного совещания в правительстве Мурманской области сообщил губернатор Андрей Чибис.

Глава региона напомнил, что организация временных работ позволила не только обеспечить временную занятость и материальную поддержку безработным, но и рационально использовать труд основных работников на предприятиях летом 2020 года.

«Временные работы приносят пользу не только безработным, но и обществу, так как зачастую такая работа предполагает озеленение и благоустройство территорий, развитие лесопаркового хозяйства, – подчеркнул губернатор. – С начала года в Мурманской области создано более 7775 дополнительных рабочих мест, на которые трудоустроено 8330 человек, из них несовершеннолетних – 5986, на временные общественно полезные работы – 2344 человека».

Как напомнил Андрей Чибис, мероприятия по трудоустройству позволили сдержать уровень регистрируемой безработицы до 2,8% и войти области в десятку лучших регионов РФ по уровню трудоустройства, который составил 46% по состоянию на 1 сентября 2020 года.

Выступая в рамках оперативного совещания, вице-губернатор Елена Дягилева предложила внести изменения в план «На Севере – жить.2030» и трансформировать три мероприятия – «Создание на базе центров занятости Мурманской области региональной единой квалифицированной службы трудоустройства», программу «Новичок» и проект «Первый опыт работы для подростков» – в одно мероприятие – «Чистый Север – работа каждого» на период октябрь–декабрь 2020 года и на 2021 год. Губернатор Андрей Чибис поддержал эту инициативу.

«Временные общественно полезные работы получили большой положительный отклик в период пандемии, – отметила вице-губернатор. – И со стороны граждан, которые потеряли работу, и со стороны глав муниципальных образований, ведь среди временно трудоустроившихся людей были найдены те, кому в итоге предложили постоянную работу. Новый механизм поддержки граждан на постоянной основе предполагает заработок в размере минимального размера оплаты труда по Мурманской области – это 27899 рублей. При этом, областной бюджет готов оказать поддержку муниципальным образованиям в размере 16982 рублей – это как раз максимально возможный размер пособия по безработице в Мурманской области».

Как отметила Елена Дягилева, по итогам опроса муниципальных образований до конца 2020 года предполагается трудоустроить не менее 1335 граждан, а в 2021 году – не менее 4686 человек.