В 2025 году в рамках плана «На Севере – жить!» будут завершены капремонты 6 объектов здравоохранения и построен ФАП в Дровяном. Об этом 23 сентября в рамках заседания правительства Мурманской области рассказал заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Во второй пятилетке плана «На Севере – жить!» региональное здравоохранение реализует мероприятия в пяти блоках: «Арктическая медицина», «Молодёжь и кадры для Арктики», «Семья и повышение рождаемости», «Поддержка участников СВО и их семей» и «Открытость и цифровизация».

В рамках самого крупного блока «Арктическая медицина» продолжается обновление инфраструктуры медицинских организаций.

«В этом году завершается несколько объектов. Это возведение ФАПа в Дровяном, окончание ремонтных работ во взрослой и детской поликлиниках в Апатитах, ремонт отделения реанимации в Кандалакшской ЦРБ и строительство хирургического корпуса областного Мурманского областного онкологического диспансера. Это масштабная стройка более 10 тысяч квадратных метров, 9 этажей, 5 блоков по 25 коек, новейшие операционная и гистологическая лаборатория для того, чтобы спасать онкологических пациентов. Злокачественные новообразования по-прежнему занимают второе место среди причин смертности населения», – рассказал Дмитрий Панычев.

Также в этом году запланирован к сдаче кабинет врача общей практики в Сафоново после капитального ремонта, а также продолжается капитальный ремонт хирургического корпуса Североморской ЦРБ. Обновлено стерилизационное оборудование в Мурманской областной клинической больнице им. П.А. Баяндина и Мурманской областной детской клинической больнице на общую сумму порядка 160 млн рублей. В текущем году также полностью обновляется оборудование и мебель в хирургическом корпусе больницы в Североморске.

Региональное правительство уделяет особое внимание мероприятиям, направленным на развитие инфраструктуры предупреждения заболеваний. В рамках губернаторского проекта «Витаминизация» с 2024 года проверили уровень витамина Д более 82 тысяч человек. У 82,5% выявлен его недостаток. С начала текущего года исследование прошли уже более 21 тысячи человек, у 81,2% был выявлен его недостаток. За все время работы проекта выдано более 74 тысяч курсовых доз препарата для коррекции уровня витамина Д.

В рамках плана «На Севере – жить!» внедряются новые направления диагностики и лечения. С 2022 года было их открыто более 18. В этом году на базе Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина запланирован к открытию высокопотоковый эндоскопический центр, что позволит сократить сроки ожидания на данный вид исследования.

Кроме того, продолжается работа над стандартом Арктической медицины, который представляет собой новую модель организации здравоохранения, направленную на повышение качества и доступности медицинской помощи в субъектах Российской Федерации, входящих в Арктическую зону. В настоящее время проект прошел согласование Минздрава России. Получены предложения по корректировке. После утверждения планируется апробация отдельных его положений и подходов к организации медицинской помощи в Мурманской области.

Итоги обсуждения важного вопроса прокомментировал спикер Мурманкой областной Думы Сергей Дубовой:

– Считаю, что правительством области проделана большая работа по модернизации сферы здравоохранения – обновлено оборудование, отремонтированы и реконструированы почти все медицинские учреждения, поликлиники и отделения. За последние шесть лет на эти цели были направлены значительные средства. Важно, что поступательно решается кадровый вопрос. В регион едут работать врачи и средний медицинский персонал, ведётся целевое обучение необходимых специалистов. И самое главное, растёт показатель ожидаемой продолжительности жизни. Считаю, что такой положительный эффект даёт развитие инфраструктуры и предупреждение заболеваний - диспансеризация, программа витаминизации, выездные формы работы врачей. Есть чёткий и понятный план по дальнейшему развитию сферы здравоохранения.