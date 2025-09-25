В столице Заполярья пройдёт региональная туристическая выставка «MURMANSK.TRAVEL Market»В Мурманске стартует юбилейный Всероссийский литературный форум-фестиваль «Капитан Грэй»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)25.09.25 10:00

Региональное правительство уделяет особое внимание мероприятиям, направленным на развитие инфраструктуры предупреждения заболеваний

В 2025 году в рамках плана «На Севере – жить!» будут завершены капремонты 6 объектов здравоохранения и построен ФАП в Дровяном. Об этом 23 сентября в рамках заседания правительства Мурманской области рассказал заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Во второй пятилетке плана «На Севере – жить!» региональное здравоохранение реализует мероприятия в пяти блоках: «Арктическая медицина», «Молодёжь и кадры для Арктики», «Семья и повышение рождаемости», «Поддержка участников СВО и их семей» и «Открытость и цифровизация».

В рамках самого крупного блока «Арктическая медицина» продолжается обновление инфраструктуры медицинских организаций.

«В этом году завершается несколько объектов. Это возведение ФАПа в Дровяном, окончание ремонтных работ во взрослой и детской поликлиниках в Апатитах, ремонт отделения реанимации в Кандалакшской ЦРБ и строительство хирургического корпуса областного Мурманского областного онкологического диспансера. Это масштабная стройка более 10 тысяч квадратных метров, 9 этажей, 5 блоков по 25 коек, новейшие операционная и гистологическая лаборатория для того, чтобы спасать онкологических пациентов. Злокачественные новообразования по-прежнему занимают второе место среди причин смертности населения», – рассказал Дмитрий Панычев.

Также в этом году запланирован к сдаче кабинет врача общей практики в Сафоново после капитального ремонта, а также продолжается капитальный ремонт хирургического корпуса Североморской ЦРБ. Обновлено стерилизационное оборудование в Мурманской областной клинической больнице им. П.А. Баяндина и Мурманской областной детской клинической больнице на общую сумму порядка 160 млн рублей. В текущем году также полностью обновляется оборудование и мебель в хирургическом корпусе больницы в Североморске.

Региональное правительство уделяет особое внимание мероприятиям, направленным на развитие инфраструктуры предупреждения заболеваний. В рамках губернаторского проекта «Витаминизация» с 2024 года проверили уровень витамина Д более 82 тысяч человек. У 82,5% выявлен его недостаток. С начала текущего года исследование прошли уже более 21 тысячи человек, у 81,2% был выявлен его недостаток. За все время работы проекта выдано более 74 тысяч курсовых доз препарата для коррекции уровня витамина Д.

В рамках плана «На Севере – жить!» внедряются новые направления диагностики и лечения. С 2022 года было их открыто более 18. В этом году на базе Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина запланирован к открытию высокопотоковый эндоскопический центр, что позволит сократить сроки ожидания на данный вид исследования.

Кроме того, продолжается работа над стандартом Арктической медицины, который представляет собой новую модель организации здравоохранения, направленную на повышение качества и доступности медицинской помощи в субъектах Российской Федерации, входящих в Арктическую зону. В настоящее время проект прошел согласование Минздрава России. Получены предложения по корректировке. После утверждения планируется апробация отдельных его положений и подходов к организации медицинской помощи в Мурманской области.

Итоги обсуждения важного вопроса прокомментировал спикер  Мурманкой областной Думы Сергей Дубовой:

– Считаю, что правительством области проделана большая работа по модернизации сферы здравоохранения – обновлено оборудование, отремонтированы и реконструированы почти все медицинские учреждения, поликлиники и отделения. За последние шесть лет на эти цели были направлены значительные средства. Важно, что поступательно решается кадровый вопрос. В регион едут работать врачи и средний медицинский персонал, ведётся целевое обучение необходимых специалистов. И самое главное, растёт показатель ожидаемой продолжительности жизни. Считаю, что такой положительный эффект даёт развитие инфраструктуры и предупреждение заболеваний - диспансеризация, программа витаминизации, выездные формы работы врачей. Есть чёткий и понятный план по дальнейшему развитию сферы здравоохранения.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Игорь Абрамов
22.09.25 12:48
Победа она одна, для всех советских людей! Спасибо за идею, за память, за талантливую театрализацию, великолепную хореографию и пронизывающий вокал. Всем исполнителям, режиссёрам и хореографам браво!
Комментарий к новости:Коллективы «Кировки» выступят в Туле на гала-концерте Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы»
Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире15:00«Тайны кино». Документальный фильм (16+)16:10«Удиви меня». Документальный фильм (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Индексация тарифов ЖКХ на 2026 год «порадует» россиян-PRO Валюту (16+)Курс доллара США слабо дешевеет к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)К зиме готовы: военные коммунальщики Северного флота завершили ремонт собственными силами объектов Министерства обороны России-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)В центре внимания парламентариев был проект закона, вносящий изменения в областной бюджет
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»