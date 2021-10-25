Региональное родительское собрание пройдёт в октябре в онлайн-формате

29 октября и.о. министра образования и науки Мурманской области Татьяна Ларина проведёт региональное собрание для родителей учащихся 11-х (12-х) классов. Мероприятие пройдёт в дистанционном режиме, будет организована онлайн-трансляция. Начало встречи в 17.30.

В ходе мероприятия родители узнают об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, итогового сочинения (изложения), а также о возможности создания специальных условий на экзаменах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, учитывающих их состояние здоровья, получат ответы на вопросы, связанные с подготовкой к единому государственному экзаменам.

Для участия в собрании всем желающим необходимо обратиться в свою общеобразовательную организацию и получить прямую ссылку для доступа к трансляции.