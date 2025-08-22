Региональную автомобильную дорогу общего пользования Североморск – Североморск 3 приводят в нормативное состояние

В рамках программы реновации ЗАТО уже завершён ремонт участков дорожного покрытия с 11 км по 26 км: заменено существующее полотно проезжей части, выполнены работы по планировке обочин с добавлением материала от фрезерования, нанесена горизонтальная дорожная разметка краской с микростеклошариками.

В рамках губернаторского плана «На Севере – жить!» на участке км 5+870 - км 5+920 предусмотрено полное обновление дорожной инфраструктуры, включая оборудование двух автобусных остановок, устройство тротуаров, системы водоотведения, освещения, укладку бортового камня с необходимыми уклонами вблизи пешеходных переходов. Также предусмотрено нанесение дорожной разметки термопластиком для чёткого распределения транспортных потоков и установка дорожных знаков «Пешеходный переход» на Г-образных опорах.

Подрядчиком уже подготовлены площадки под строительство новых остановок, выполняются земляные работы.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, региональная автодорога Североморск – Североморск 3 была передана из муниципальной в региональную собственность в 2022 году, износ дорожного полотна проезжей части достигал критического уровня — около 70%. Сейчас выполняется комплекс мероприятий по приведению объекта в нормативное состояние.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552129/#&gid=1&pid=2