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Мурманская область. Арктика (16+)06.07.21 08:45

Региональную выплату при рождении первенца в молодых семьях смогут получить северянки, имеющие временную регистрацию в Мурманской области

Региональную меру поддержки при рождении первенца в молодых семьях смогут получить северянки, имеющие временную регистрацию в Мурманской области – соответствующие изменения внесены в нормативный правовой акт, регулирующий порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты.

Право на получение данной выплаты будет возникать у женщин, имеющих временную регистрацию на территории региона, в случае отсутствия у них места жительства на территории Российской Федерации.

Напомним, право на выплату имеют граждане РФ – женщины, родившие первого ребёнка в возрасте до 26 лет. Поддержка в размере 14 тысяч рублей предоставляется до достижения ребенком возраста полутора лет. Право на получение ежемесячной выплаты установлено в отношении детей, родившихся в период с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2026 года.

Денежная выплата реализуется с июля 2018 года, в регионе её получают свыше 2800 семей, сообщает региональное Министерство труда и социального развития.

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