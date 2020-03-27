Региональные битвы: губернаторы против коронавируса

В 55 из 85 регионов России выявлены случаи заражения коронавирусом, согласно данным интерактивной карты Яндекса*. В большинстве из них зафиксированы 1-2 заражения, однако, как отметил Президент РФ Владимир Путин в своём обращении к гражданам от 25 марта, Россия «просто даже в силу своего географического положения не может отгородиться от угрозы», а значит власти должны принять «все необходимые меры» по предотвращению распространения вируса.

Серьёзность ситуации также отмечал глава рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом, мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, «реальной картины распространения коронавируса нет» в виду недостатка данных, а регионам «необходимо готовиться к сложностям в связи с распространением вируса».

Важность борьбы с распространением коронавируса подчеркивается и в правительстве. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что губернаторы, которые пренебрегают мерами по борьбе COVID-19, будут строго наказаны. Качество работы по предотвращению распространения вируса будет иметь явные политические последствия.

Центр политической конъюнктуры проанализировал активность глав регионов и выделил 10 лучших региональных практик в борьбе с коронавирусом, а также основные тренды в этом направлении работы.

1. Сергей Собянин (Москва, 410 случаев заражения). Забота об уязвимых группах.

Москвичи старше 65 лет и хронически больные люди получат разовую материальную помощь в размере 4 тысяч рублей для компенсации дополнительных расходов при самоизоляции из-за коронавируса. «Для компенсации дополнительных расходов, которые могут возникнуть в связи с самоизоляцией, москвичам старше 65 лет и хронически больным людям выплатят разовую материальную помощь в размере 4000 рублей. Из них 2000 рублей выплатят авансом, ещё 2000 рублей — после окончания домашнего режима при условии его соблюдения», - говорится в официальном обращении.

2. Наталья Комарова (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 2 случая заражения). Забота об уязвимых группах.

Губернатор в ходе заседания регионального оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции дала поручение обеспечить граждан старше 65 лет двухнедельным запасом продуктов. «Это касается всех муниципальных образований, департамента социального развития и организации взаимодействия с волонтерами», — сказала Комарова. Всего на территории Югры проживают 110 тысяч человек в возрасте 65+.

3. Дмитрий Махонин (Пермский край, 5 случаев заражения). Защита трудовых коллективов и строгость с чиновниками.

Врио главы региона в режиме видеоконференции провёл совещание с руководителями 47 крупных промышленных предприятий. Махонин попросил обеспечить сотрудникам предприятий возможность брать больничные или уходить на самоизоляцию в рамках профилактики распространения коронавируса. «В первую очередь это касается сотрудников, у которых есть многодетные семьи. Вы знаете, что у нас карантин, есть определенные ограничения по посещению школ. Получается, что дети предоставлены сами себе, если родители находятся на работе. Это недопустимо», - заявил Махонин.

Махонин также добился отставки мэра города Кунгур Сергея Гордеева, который уехал отдыхать в ОАЭ в разгар эпидемии коронавируса.

4. Андрей Воробьев (Московская область, 41 случай заражения). Полная проверка.

Глава Подмосковья поручил региональному Минздраву разработать и обеспечить порядок проверки лиц на коронавирус, не имеющих симптомов ОРВИ и не вступавших в контакт с больными COVID-19, соответствующее постановление опубликовано на сайте областного правительства. Таким образом, губернатор намерен обеспечить проверку всех жителей субъекта на наличие вируса или антител к нему.

5. Андрей Травников (Новосибирская область, 4 случая заражения). Увеличение объёмов проверки.

Глава региона объявил о том, что власти готовы кратно увеличить объёмы проверок на коронавирус, несмотря на то, что выявленных случаев заражения пока не так много, а ситуация находится под контролем. «Мы тестируем всех граждан, которые попадают под контроль, но готовимся к разным развитиям ситуации. К понедельнику, 30 марта, мы можем увеличить наши возможности по тестированию кратно в 15 раз. Мы можем увеличь мощности до 800 проб ежесуточно», - заявил Травников.

6. Айсен Николаев (Республика Саха/Якутия, 10 случаев заражения). Взаимодействие с бизнесом.

В республике открыт бесплатный доступ или сделана существенная скидка на фильмы, аудиокниги и онлайн трансляции. По просьбе главы республики, онлайн-кинотеатр якутских фильмов sakhamovie.ru, с разрешения авторов, открыл до 10 апреля бесплатный доступ и сделал скидки на ряд якутских фильмов. Кроме того, местные власти договорились с компаниями inDriver и MYTONA о передаче в общей сложности 45 млн рублей больницам Якутска и районам Якутии для приобретения дополнительных аппаратов искусственной вентиляции легких в целях борьбы с коронавирусной инфекцией.

7. Вениамин Кондратьев (Краснодарский край, 9 случаев заражения). Поддержка бизнеса.

Глава региона потребовал ограничить проверки бизнеса, ввести отсрочки на оплату коммунальных услуг и организовать льготный налоговый режим: «Чтобы поддержать бизнес, давайте запретим контролирующим службам осуществлять внеплановые проверки. Нужно провести совещание по этой теме со всеми энергоснабжающими организациями и договориться об отсрочке всех коммунальных платежей. Что касается платы за аренду, то здесь надо смотреть. Это же касается налогов. Необходимо проработать комплекс мер, чтобы облегчить бизнесу выход из сложившейся ситуации», — отметил Кондратьев.

8. Игорь Кобзев (Иркутская область, 0 случаев заражения). Поддержка бизнеса.

В период угрозы распространения коронавируса в Иркутской области врио губернатора предложил ввести меры поддержки для малого и среднего бизнеса. В частности, в правительстве предлагают дать предпринимателям льготы на оплату услуг ЖКХ. Также они призвали арендодателей снизить ставки по аренде или, если это возможно, полностью заморозить ежемесячную стоимость таких платежей.

9. Иван Белозерцев (Пензенская область, 2 случая заражения). Агитация и информирование граждан.

Глава региона через свои соцсети агитирует за самоизоляцию и просит жителей области оставаться дома. Белозерцев обратился к своим подписчикам в Instagram после второго подтвержденного случая заболевания коронавирусом в Пензе. 24 марта 2020 COVID-19 был выявлен у 77-летней женщины. «Она сейчас в больнице, лечится, у неё нетяжелая пневмония. Выясняется от кого она могла заразиться», — сообщил губернатор.

Ранее Белозерцев в своем Instagram-аккаунте опубликовал видеозапись с официальной информацией по коронавирусной инфекции и призвал жителей не верить фейкам. «Вчера штаб вынужден был опровергать информацию о штрафах для родителей, чьих детей обнаружат в ходе рейдов на улице, и об обработке территорий вертолетами. Могу также сообщать вам, уважаемые подписчики, о подобных фейках у себя на странице. Напишите мне в комментариях, нужно ли это?», — спросил пользователей Белозерцев.

10. Александр Усс (Красноярский край, 5 случаев заражения). Ограничение выезда из городов.

Глава региона поручил ограничить выезд граждан за пределы муниципальных образований, исключение составят только для «неотложных поездок». Красноярский край стал первым из российских регионов, в котором решили ограничить передвижение граждан между городами, поселками и другими муниципальными образованиями.

ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ

1. Большинство глав регионов решили выбрали наиболее простой путь и расширили меры поддержки, которые были озвучены Центром: ограничение массовых мероприятий, поддержка бизнеса, контроль уязвимых социальных групп. Немногие решили инициировать абсолютно новые, нестандартные проекты.

2. Отдельное направление работы — борьба с фейками и недостоверной информацией. Она так или иначе прослеживается практически во всех регионах, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом. С одной стороны, это еще раз подчеркивает ориентацию регионов на Центр. С другой, актуальность проблемы не только на федеральном, но и региональном уровне. Анализ инфоповодов показал, что фейки реплицируются в разных регионах с небольшими доработками, например, тема с «обработкой городов лекарствами с вертолетов».

3. Основные проблемы вокруг темы коронавируса связаны не с техническими, а репутационными ошибками региональной политической элиты. Депутаты и мэры городов не стали откладывать или отменять поездки или же проигнорировали требования оставаться на карантине после возвращения из стран повышенной опасности. Подобные инциденты в условиях перегретой повестки становятся особенно резонансными, и дальше будут вызывать все большую негативную реакцию.

4. Цена ошибки растёт. Федеральный центр даёт публичные сигналы о недопустимости каких-либо ошибок и промедлений в вопросах борьбы с распространением вируса. Некоторые губернаторы были вынуждены принимать решения об отставках чиновников на уровне региона. В случае выявления более серьезных проколов, могут последовать и отставки самих губернаторов. Тем более что до сентябрьских выборов ещё достаточно времени.

5. Меры будут ужесточаться. Следствием роста ответственности за допущение ошибки станет повышенная осторожность глав регионов, которые на местах будут принимать все более жесткие меры для недопущения распространения вируса.

* - Информация о количестве зараженных в регионе лиц актуальна на 10.00 26.03.2020.