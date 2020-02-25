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Мурманская область. Арктика (16+)25.02.20 16:00

Региональные центры занятости населения приглашают северян старшего поколения на День открытых дверей «Труду все возрасты покорны»

26 февраля с 10 до 15 часов в центрах занятости населения региона пройдет единый День открытых дверей «Труду все возрасты покорны». Граждан в возрасте 50 лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста проинформируют о ситуации на региональном рынке труда, направлениях активной политики занятости населения, формировании банка вакансий и возможности использования портала «Работа в России», познакомят с перспективными профессиями, расскажут, как стать участником программы переобучения и почувствовать себя более уверенно в профессиональном плане.

Будут организованы мини-ярмарки вакансий, практикумы по ведению телефонных переговоров с работодателями, мастер-классы по составлению успешного резюме, экспресс-тестирование по определению профессиональных предпочтений.

Исчерпывающую информацию по вопросам сферы занятости любой гражданин может получить, позвонив по телефону «горячей линии» или обратившись в консультационный пункт центра занятости населения.

Напомним, поддержка занятости граждан в возрасте 50 лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста путем организации профессионального обучения предусмотрена в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Места проведения Дня открытых дверей «Труду все возрасты покорны» и номера телефонов для получения индивидуальных консультаций:

Центр занятости населения Печенгского района (п. Никель, ул. Пионерская, 7)

Телефон: (815 54) 3 38 21, 3 94 09

Центр занятости населения Ковдорского района (г. Ковдор, ул. Кирова, 19)

Телефон (815 35) 7 16 35

Отдел содействия трудоустройству граждан г. Полярные Зори (пр. Нивский, 11).

Телефон (815 32)7 00 24

Центр занятости населения Кольского района (г. Кола, пр. Защитников Заполярья, 1, корп. 2)

Телефон (815 53) 3 50 34

Центр занятости населения г. Кировска (ул. Парковая, 21)

Телефон (815 31) 5 93 53

Отдел содействия трудоустройству граждан г. Апатиты (ул. Ленина, 27)

Телефон (815 55) 6 32 92

Центр занятости населения г. Кандалакша (ул. Пронина, 22а)

Телефон (815 33) 3 44 75

Отдел содействия трудоустройству граждан Терского района (п. Умба, ул. Дзержинского, 67)

Телефон (815 59) 5 00 50

Центр занятости населения г. Мончегорска (ул. Нюдовская, 16)

Телефон (815 36) 7 21 33 доб.25

Отдел содействия трудоустройству граждан г. Оленегорска (ул. Строительная, 59)

Телефон (815 52) 5 86 64

Отдел содействия трудоустройству граждан Ловозерского района (п. Ревда, ул. Кузина, 3, кв.76)

Телефон (815 38) 4 33 51

Центр занятости населения г. Мурманска (ул. Книповича, 48)

Телефон (8152) 23 52 47, 23-55-70

Центр занятости населения ЗАТО г. Североморск (г. Североморск, ул. Корабельная, 2)

Телефон (815 37) 4 18 92

Центр занятости населения г. Снежногорск (ул. Стеблина, 8)

Телефон (815 30) 6 04 73.

 

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