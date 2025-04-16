Региональные депутаты добиваются расширения перечня объектов транспортно-логистической инфраструктуры северного завоза объектами, используемыми на территории Мурманской области

В Мурманской областной Думе прошло заседание комитета по бюджету, финансам, налогам и экономике под председательством Ирины Просоленко. В нём также приняли участие: председатель областной Думы Сергей Дубовой и заместители губернатора Мурманской области - министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Алла Истомина и министр транспорта и дорожного хозяйства Юлия Полиэктова.

Депутаты заслушали информацию о ходе реализации в Мурманской области федерального закона «О северном завозе».

В перечень территорий северного завоза, определенные постановлением правительства Российской Федерации, в Мурманской области входят: городской округ ЗАТО город Островной; сёла Каневка, Краснощелье и Сосновка Ловозерского муниципального района; сёла Пялица, Тетрино, Чаваньга и Чапома Терского муниципального района. Доставка товаров в рамках реализации данного федерального закона осуществляется морским и воздушным транспортом регулярно. В перечень объектов транспортно-логистической инфраструктуры северного завоза, утверждённый распоряжением правительства Российской Федерации, входят не все объекты, используемые для обеспечения северного завоза в Мурманской области. Информация о необходимости дополнить данный перечень была направлена в адрес Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

В рамках обсуждения вопроса депутаты заострили внимание на важности решения проблемы строительства новых судов для обеспечения морских перевозок в нашем северном регионе.

Заслушав информацию к сведению, комитет решил направить в Совет законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ обращение о необходимости в рамках исполнения ФЗ «О северном завозе» дополнить перечень объектов транспортно-логистической инфраструктуры объектами, используемыми на территории Мурманской области, а также о необходимости обновления транспорта для морских перевозок грузов северного завоза.

О деятельности Контрольно-счётной палаты Мурманской области в 2024 году законодателей проинформировал глава КСП Дмитрий Костюкевич. Отмечалось, что планом работы на 2024 год предусмотрено и проведено 78 мероприятий внешнего государственного финансового контроля, внешним финансовым контролем были охвачено 155 объектов.

Докладчик отметил конструктивное отношение правительства, Думы и органов местного самоуправления к предложениям КСП по нормативно-правовому регулированию ряда вопросов.

- Это традиционный ежегодный отчёт нашего контрольного финансового органа, - подчеркнула Ирина Просоленко. – Работа КСП строится на основе плана, в формировании которого участвуют и депутаты областной Думы. Палата оказывает постоянное содействие контрольным финансовым органам муниципалитетов в проведении контроля.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32333/