Региональные депутаты на реализацию госпрограммы «Общественная безопасность» добавили денег

Вчера в Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и ЗАТО под председательством Михаила Ильиных. Депутаты обсудили предложения по внесению изменений в государственную программу Мурманской области «Общественная безопасность».

Так, в приоритетных направлениях деятельности добавлена задача: «Создание и развитие «Озера данных» регионального уровня единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В связи с этим в перечень соисполнителей включено региональное Министерство цифрового развития. Также предусматривается увеличение объёмов финансирования госпрограммы на сумму свыше 517 млн рублей.

Депутаты предложили Думе поддержать предложенные изменения.

Комитет рассмотрел региональный законопроект «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2023 годов» в разрезе госпрограмм «Общественная безопасность», «Развитие транспортной системы» и «Транспортная система», непрограммной деятельности, направленной на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Отмечалось, что в рамках бюджетных ассигнований за счёт средств областного бюджета 300 млн рублей будет выделено на создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территориях пилотных муниципальных образований. Субвенции бюджетам муниципалитетов на осуществление государственных полномочий по образованию и деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав составят 39 млн 887,7 тысячи рублей. Ещё 1 млн 500 тысяч рублей предоставят некоммерческим организациям на мероприятия по противопожарной защите мест проживания многодетных семей, получающих соцподдержку. Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований в 2022-м составят 1 млрд 589 млн 609,0 тысяч рублей, что на 5 млн 154 тысячи рублей больше размера суммы текущего года.

Проект бюджета рекомендован Думе к принятию в первом чтении.

Михаил Ильиных обратил внимание присутствующих на то, что в ходе исполнения областного бюджета в 2022 году необходимо разработать и внедрить единый подход к обеспечению безопасности для всех дошкольных образовательных учреждений и организаций. Люди, занимающиеся охраной детских садов и школ, должны проходить специальную подготовку и иметь сертификат.

Парламентарии поддержали проект федерального закона, предлагающий прокуроров и следователей органов прокуратуры РФ и сотрудников Следственного комитета РФ, выполнявшим свои служебные обязанности в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях и в ходе контртеррористических операций в Северо-Кавказском регионе, отнести к ветеранам боевых действий с предоставлением соответствующих мер социальной поддержки.