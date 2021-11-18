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Мурманская область. Арктика (16+)18.11.21 14:30

Региональные депутаты обратили внимание на необходимость создания парковочных мест у социально значимых объектов

Вчера проект основного финансового закона был в центре внимания участников заседания комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации под председательством Артура Попова.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы «Развитие транспортной системы» предусмотрены на 2022 год в объёме свыше 7 миллиардов рублей, что на 773 миллиона рублей больше расходов текущего года. На ремонт автодорог и искусственных сооружений на них запланировано 740 миллионов рублей.

Кроме того, в рамках государственной программы предусмотрено более 1 миллиарда рублей на содержание автодорог, более 801 миллиона рублей – на предоставление субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с приобретением (обновлением) подвижного состава для выполнения работ на муниципальных маршрутах регулярных перевозок Мурманской области по регулируемым тарифам. Свыше 77 миллионов рублей планируется на предоставление субсидий муниципальным образованиям для обеспечения авиационного обслуживания жителей отдаленных поселений.

Депутаты обратили внимание на вопросы ремонта дорог в муниципальных образованиях, в частности, необходимость создания парковочных мест у социально значимых объектов. Также шла речь о финансировании перевозок в Островной, мероприятиях по безопасности дорожного движения в муниципальных образованиях.

О ходе реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области и подготовке дорожно-транспортного комплекса к работе в зимний период депутатов проинформировал министр транспорта и дорожного хозяйства Артем Гришин.

Отмечалось, что в 2021 году работы выполнены практически в полном объёме. В рамках обсуждения шла речь о взаимодействии дорожников с сетевыми организациями в ходе ремонтных работ, претензионной работе по выполненным обязательствам, связанным с качеством ремонта дорог, планах на следующий год. Комитет принял информацию к сведению.

Депутаты обсудили и поддержали предложения по внесению изменений в государственную программу Мурманской области «Информационное общество». Присутствующие отдельно заострили внимание на необходимость решения вопроса по покрытию федеральных и региональных дорог качественной сотовой связью.

Комментарии

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Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
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Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
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