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Мурманская область. Арктика (16+)14.12.21 14:15

Региональные депутаты обсудили актуальные вопросы заключения энергосервисных контрактов учреждениями социальной сферы

В Мурманской областной Думе состоялся круглый стол, который провёл председатель комитета по строительству, благоустройству, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Михаил Павлов. В центре внимания – заключение и реализация энергосервисных контрактов учреждениями социальной сферы.

Это специфические договорные обязательства, в основе которых проведение мероприятий, направленных на экономию энергоресурсов. Исполнитель контракта принимает меры для повышения энергоэффективности и энергосбережения на объекте заказчика за свой счёт, а оплату получает за счёт сэкономленных на энергосервисе средств.

В обсуждении принял участие вице-спикер регионального парламента Евгений Никора. Он отметил, что в Мурманской области есть все необходимые организационные и технические предпосылки для реализации комплексных проектов по энергосбережению за счёт внебюджетных источников, в том числе на условиях энергосервиса:

– Важным направлением реализации государственной политики энергосбережения является повышение энергоэффективности бюджетной сферы. Соответствующее мероприятие включено в план «На Севере – жить. 2030». Заключение энергосервисных контрактов учреждениями социальной сферы – школами, детскими садами, больницами – это один из действенных способов повысить энергоэффективность. Кроме того, сэкономленные средства можно будет направить на развитие социальной сферы. Вместо того, чтобы запрашивать сотни миллионов рублей на капитальные ремонты, реконструкцию, модернизацию, можно найти резервы и не потратить на это ни одного бюджетного рубля.

За круглым столом отмечалось, что территории Мурманской области заключено 64 энергосервисных контракта на общую сумму более 1,9 млрд рублей. Наибольшее количество контрактов (54 контракта – 84%) заключено бюджетными учреждениями социальной сферы (это образовательные учреждения, учреждения здравоохранения и культуры), из них более 96% контрактов направлены на энергосбережение и повышение энергоэффективности систем отопления зданий. При этом за последние два года наблюдается замедление активности учреждений. Причин несколько, в том числе ковидные ограничения для проведения обследований зданий, которые энергосервисные компании проводят за свой счёт. Но одной из основных причин называют отсутствие мотивации руководителей учреждений, а также низкая заинтересованность отраслевых исполнительных органов власти.

– Возможность, которую сейчас предоставляет законодательство в части энергосервисных контрактов, позволяет, не используя бюджетные средства, привлекать ответственный бизнес, который знает, как с этим работать, быстро и качественно, – отметил Михаил Павлов. – В ряде муниципалитетов эта работа сегодня ведётся активно, например, в Кандалакшском районе, где из 40 учреждений образования 19 заключили энергосервисные контракты. То есть, в школах и детских садах уже активно меняют окна, двери, настраивают теплоузлы, делая их автоматизированными с возможностью дистанционного управления, при этом муниципалитет сэкономил десятки миллионов рублей, которые можно направить на решение иных задач.

Прозвучало, что сейчас рассматривается возможность реализации энергоэффективных мероприятий в учреждениях социальной сферы за счёт бюджетных средств. В то же время, часть мероприятий, там, где имеется экономическая эффективность для инвесторов, целесообразно реализовывать на условиях энергосервиса.

Участники круглого стола отметили, что реализация энергосервисных контрактов позволит Мурманской области сохранить лидирующие позиции в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в самых сложных макроэкономических условиях и кризисных ситуациях.

 

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/22517/

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