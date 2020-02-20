Региональные депутаты обсудили и рекомендовали Думе поддержать проект федерального закона о государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне России

В Мурманской областной Думе вчера состоялось очередное заседание комитета по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству под председательством Максима Белова. Депутаты обсудили и рекомендовали Думе поддержать проект федерального закона о государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне России.

– Этот документ очень важен для развития предпринимательства на Крайнем Севере. Над ним работали несколько лет мои коллеги практически со всех регионов, входящих в Арктическую зону. В рабочую группу, которая создана на площадке Госдумы, входят и депутаты Мурманской областной Думы, и представители правительства региона. Подчеркну, что многие предложения, озвученные на стадии разработки, вошли в этот законопроект. По сути, сделан первый шаг в реализации реальных мер государственной поддержки предпринимательству, работающему в Арктической зоне. На мой взгляд, фундаментальная концепция этого законопроекта – компенсация северного удорожания и привлечение бизнеса на Крайний Север. Если этот законопроект начнет работать, у предпринимателей появится не только внутренняя мотивация оставаться работать на Севере или вкладывать сюда средства, но и экономическая мотивация, – отметил Максим Белов.

Как было отмечено, законопроект предполагает установить резидентам Арктической зоны специальные меры поддержки в виде налоговых, административных и иных льгот. Статус резидента получат только те лица, которые будут соответствовать всем критериям отбора. В частности, одним из таких условий выделен минимальный объём инвестиций – не менее 10 миллионов рублей, которые коммерческие организации (за некоторым исключением) или предприниматели намерены вложить в течение срока действия соглашения.

Вчера же состоялось заседание комитета областной Думы по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу под председательством Валерия Пантелеева. Депутаты обсудили законопроект, который вносит изменения в законодательство о регулировании земельных отношений в регионе и градостроительной деятельности в Мурманской области.

Прозвучало, что предлагаемые изменения направлены на реализацию положений регионального законодательства, которое предусматривает перераспределение отдельных полномочий в сферах градостроительной деятельности и земельных отношений между муниципалитетами и органами исполнительной власти по аналогии с федеральными нормами.

Комитет поддержал данный проект закона.