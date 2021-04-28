Региональные депутаты обсудили вопросы совершенствования законодательства в сфере поддержки коренных малочисленных народов Севера

В Мурманской областной Думе состоялось заседание рабочей группы под председательством первого вице-спикера регионального парламента Владимира Мищенко. В обсуждении приняли участие сенатор Татьяна Кусайко, депутат областной Думы Лариса Круглова, представители исполнительных органов власти региона, общественных объединений и общин коренных малочисленных народов Севера.

В центре внимания – вопросы государственной поддержки коренных народов на территории Мурманской области. В частности, обсуждалась концепция федерального законопроекта о внесении изменений в закон «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ». Речь идёт о возможности включения в реестр резидентов Арктической зоны общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего востока, которые ведут предпринимательскую деятельность и зарегистрированы на территории Арктической зоны.

– В марте этого года концепция законопроекта обсуждалась на заседании постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по правовым вопросам. Коллеги из одиннадцати регионов страны нас поддержали, было принято решение разработать содержательную часть законопроекта, – отметил Владимир Мищенко.

Также участники заседания обсудили проект федерального закона, касающийся сохранения языков, и изменения федерального законодательства в части установления порядка учёта лиц, относящихся к коренным малочисленным народам.

– Наша задача разъяснить принятые изменения представителям народа саами, – подчеркнул Владимир Мищенко. – Учёт и формирование списка лиц, относящихся к малочисленным народам, будет вести Федеральное агентство по делам национальностей. С 7 февраля будущего года органы государственной власти и местного самоуправления будут использовать эту информацию для предоставления социальных и экономических прав представителям малочисленных народов, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Создание этого списка упростит оформление положенных прав и преференций. И людям не придётся многократно готовить пакет документов, чтобы подтвердить свою национальную принадлежность.