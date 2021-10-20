Региональные депутаты одобрили отмену обязательного прохождения техосмотра легковых автомобилей и мотоциклов

В Мурманской областной Думе проект федерального закона, вносящий эту норму, был 20 октября в центре внимания участников заседания комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации под председательством Артура Попова.

— Документ регулирует важный для автомобилистов вопрос, – подчеркнул Артур Попов. – В случае принятия законопроекта, автомобилисты, а у нас в стране порядка 49 миллионов личных автомобилей, смогут уйти от этой формальной процедуры. Ответственность человека по отношению к своему автомобилю выросла – количество аварий по причине неисправности личного автотранспорта составляет около 1 процента от общего числа. А проблемы, связанные с прохождением техосмотра, который стал своего рода бизнесом для некоторых структур, весьма актуальны. Есть и подделки диагностических документов. По итогам опроса, проведенного интернет-ресурсом, 76 процентов жителей Мурманской области поддерживают данный законопроект.

В проекте федерального закона определена обязательность прохождения техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физлицам и с года изготовления которых прошло более 4 лет, в случаях их постановки на учёт, регистрации при смене владельца или изменении конструкции транспортного средства.

Комитет Думы поддержал данный проект федерального закона.