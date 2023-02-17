Региональные депутаты одобряют проект закона о соглашении между Камчатским краем и Мурманской областью

В Мурманской областной Думе прошло заседание комитета по бюджету, финансам, налогам и экономике под председательством Ирины Просоленко. В центре внимания депутатов были законопроекты, вносящие в соответствии с федеральным законодательством изменения в региональные законы о бюджетном процессе и межбюджетных отношениях. Комитет рекомендовал принять их в первом и окончательном чтении.

Депутаты также одобрили в первом и окончательном чтении внесение корректировок в закон «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Мурманской области». Уполномоченный наделяется правом посещать места временного содержания под стражей и учреждения, исполняющие уголовные наказания. Кроме того, уточняются требования к кандидату на должность уполномоченного, учитываемые при назначении, и основания для досрочного прекращения его полномочий.

Депутаты рассмотрели проект закона Мурманской области «Об утверждении заключения соглашения между Камчатским краем и Мурманской областью о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве» и поддержали его принятие в первом и окончательном чтении. Документ разработан в целях развития взаимовыгодного и всестороннего сотрудничества Мурманской области и Камчатского края. В соглашении предусматривается взаимодействие в таких сферах как инвестиционная деятельность, наукоёмкие производства, имущественные отношения, транспорт, информационные технологии и связь, промышленность, агропромышленный комплекс, торговля и услуги, архитектура и строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство городских территорий, здравоохранение, образование, наука, культура, туризм, спорт, охрана окружающей среды, охрана труда и занятости населения, семейная и молодёжная политика, социальной защиты населения и в других областях, составляющих предмет взаимной заинтересованности.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27099/