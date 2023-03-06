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Мурманская область. Арктика (16+)06.03.23 17:00

Региональные депутаты озаботились малым размером суточных для командированных работников

В настоящее время размер суточных, которые выплачиваются командировочным работникам, составляет символические 100 рублей. Эксперты давно предлагают его поднять. Озаботились проблемой региональные депутаты, которые уже внесли соответствующий законопроект в Государственную Думу

Как  пишет «Российская газета», предлагается дополнить ч. 3 ст. 168 Трудового кодекса положением, по которому размер суточных должен быть не ниже 1/30 величины МРОТ, а это более 500 рублей за день командировки.

Сейчас регионы в большинстве своём ориентируются на постановление правительства от 2 октября 2002 г. №729. «Предполагается, что на 100 рублей в сутки работник должен позавтракать, пообедать и поужинать, а также при необходимости оплатить городской транспорт, что в современных реалиях сделать невозможно, и сумма в 100 рублей становится символической», - отмечают авторы законопроекта. Глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Ярослав Нилов сообщил, что проект поступил в комитет и будет рассмотрен в установленном порядке. В Минтруде РФ уточнили, что на самом деле норма в 100 рублей действует строго для бюджетных организаций.

Небюджетные организации, частные фирмы, конечно же, могут установить и свой размер суточного возмещения для командировочных. Только необлагаемый налогом предел - 700 рублей.

Если работодатель будет платить за сутки 1000 рублей, то с 300 рублей (1000-700) ему придётся удержать НДФЛ и начислить на эту сумму страховые взносы. Поэтому работодатели предпочитают не превышать планку в 700 рублей.

Правда, в ряде бизнес-структур, поясняет доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» Людмила Иванова-Швец, существует дифференциация размера суточных расходов в зависимости от занимаемой должности.

По мнению профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, уже давно надо решить спор о природе суточных. «Есть такие аргументы - питаться отправленный в командировку должен за свой счёт, а транспортные расходы оплачиваются отдельно. Но есть и противоположные: человек попал в условия, где питаться придётся в кафе, столовых и ресторанах, а это не стоимость борща на домашней кухне. Поэтому внесение поправок в ТК, которые бы определили природу и размеры командировочных, дело нужное и полезное», - считает эксперт.

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