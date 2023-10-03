Региональные депутаты планируют сегодня рассмотреть вопрос о назначении на должность уполномоченного по правам человека в Мурманской области

Сегодня состоится очередное заседание Мурманской областной Думы. Проект повестки дня содержит более 15 вопросов.

Например, депутаты планируют рассмотреть вопросы о назначении на должность уполномоченного по правам человека в Мурманской области; о назначении члена Общественной молодёжной палаты (Молодёжного парламента) при Мурманской областной Думе; о проекте закона Мурманской области №733-7 «О внесении изменений в закон Мурманской области «О градостроительной деятельности на территории Мурманской области».

А вчера комитет рекомендовал Думе согласовать кандидатуру Марты Говор для назначения на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области. Эта кандидатура, внесенная губернатором области, рассматривалась на заседании комитета по бюджету, финансам, налогам и экономике под председательством Ирины Просоленко.

Отмечалось, что Марта Говор имеет немалый опыт работы в экономическом блоке правительства области, участия в разработке программ поддержки малого и среднего бизнеса и решении вопросов предпринимателей.

О её компетентности, активности и нацеленности на результат говорила и министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.

Марта Говор ознакомила депутатов со своим видением деятельности бизнес-омбудсмена, подчеркнув важность выстраивания постоянного диалога с предпринимательским сообществом, более интенсивной работы в публичном пространстве, а также тесного взаимодействия с депутатами областной Думы.

Депутаты единогласно рекомендовали согласовать назначение Марты Говор на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28625/