Региональные депутаты планируют запретить участие иностранных агентов в выборах всех уровней в Мурманской области

Комитет по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению поддержал изменения в региональное законодательство о выборах.

В Мурманской областной Думе на заседании профильного комитета под председательством Владимира Мищенко парламентарии обсудили законопроект, который приводит региональное законодательство о выборах в соответствие с федеральными нормами.

Предлагается исключить участие иностранных (международных) наблюдателей на региональных и муниципальных выборах. Также законодательно закрепляется запрет на участие кандидатов в выборах губернатора Мурманской области, депутатов Мурманской областной Думы и депутатов представительных органов муниципальных образований лиц, включенных в реестр иностранных агентов. Кроме этого, предельный размер расходования средств избирательных фондов, которое может осуществляться до регистрации кандидата, списка кандидатов, предложено ограничить 30 процентами от установленного законом предельного размера расходования средств избирательного фонда.

- Этот законопроект, если он будет принят областной Думой, должен вступить в силу до назначения даты выборов губернатора Мурманской области, - подчеркнул Владимир Мищенко. - По закону региональный парламент назначает выборы губернатора не ранее чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня выборов – второго воскресенья месяца, в котором истекает срок полномочий главы региона. В этом году эта дата приходится на 8 сентября. Мы обсудили соответствующий проект постановления областной Думы, и комитет решил предложить коллегам рассмотреть этот вопрос на очередном заседании регионального парламента 5 июня этого года, потому что эта дата попадает в установленный законом промежуток времени.

Парламентарии также обсудили и поддержали предложения по внесению изменений в государственную программу Мурманской области «Государственное управление и гражданское общество». Речь идёт о перераспределении средств и уточнении планов мероприятий госпрограммы.

Комитет рекомендовал областной Думе принять в первом чтении и окончательной редакции законопроект, который предусматривает право участников СВО и членов их семей на первоочередной личный приём при личном обращении в государственные органы Мурманской области, органы местного самоуправления, государственные областные (муниципальные) учреждения, унитарные предприятия, иные организации, на которые возложены публично значимые функции.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30228/