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Мурманская область. Арктика (16+)13.11.21 16:00

Региональные депутаты поддержали федеральный законопроект, направленный на исключение из законодательства понятия «образовательные услуги»

Вчера в Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по образованию и науке под председательством Алексея Гилярова. Депутаты заслушали доклад и.о. регионального министра образования и науки Татьяны Лариной о мониторинге предписаний органов контроля и надзора, направленных на обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций Мурманской области.

Как прозвучало во время доклада, на сегодняшний день в регионе работает 471 школьное и дошкольное учреждение. Из них свыше 300 имеют не устраненные предписания контрольно-надзорных органов.

По словам Алексея Гилярова, такие проблемы есть практически в каждом муниципалитете и сложно найти финансовые возможности для их решения без поддержки из регионального бюджета.

Комитет принял информацию к сведению.

Депутаты рассмотрели и рекомендовали Думе поддержать федеральный законопроект, направленный на исключение из законодательства понятия «образовательные услуги». Отмечалось, что подобная формулировка вызывает недовольство педагогического сообщества, обучающихся и их родителей.

Парламентарии обсудили и также рекомендовали Думе поддержать проект федерального закона, предусматривающего предоставление детям ветеранов боевых действий, погибших в годы войны или умерших вследствие увечья, права на приём на обучение в вузах в пределах установленной квоты. Новелла обусловлена тем, что после потери своих кормильцев данная категория граждан является слабозащищённой в социальной сфере и нуждается в дополнительной защите государства.

Комментарии

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Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
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Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
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