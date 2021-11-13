Региональные депутаты поддержали федеральный законопроект, направленный на исключение из законодательства понятия «образовательные услуги»

Вчера в Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по образованию и науке под председательством Алексея Гилярова. Депутаты заслушали доклад и.о. регионального министра образования и науки Татьяны Лариной о мониторинге предписаний органов контроля и надзора, направленных на обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций Мурманской области.

Как прозвучало во время доклада, на сегодняшний день в регионе работает 471 школьное и дошкольное учреждение. Из них свыше 300 имеют не устраненные предписания контрольно-надзорных органов.

По словам Алексея Гилярова, такие проблемы есть практически в каждом муниципалитете и сложно найти финансовые возможности для их решения без поддержки из регионального бюджета.

Комитет принял информацию к сведению.

Депутаты рассмотрели и рекомендовали Думе поддержать федеральный законопроект, направленный на исключение из законодательства понятия «образовательные услуги». Отмечалось, что подобная формулировка вызывает недовольство педагогического сообщества, обучающихся и их родителей.

Парламентарии обсудили и также рекомендовали Думе поддержать проект федерального закона, предусматривающего предоставление детям ветеранов боевых действий, погибших в годы войны или умерших вследствие увечья, права на приём на обучение в вузах в пределах установленной квоты. Новелла обусловлена тем, что после потери своих кормильцев данная категория граждан является слабозащищённой в социальной сфере и нуждается в дополнительной защите государства.