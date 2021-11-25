Региональные депутаты поддержали проект федерального закона

В преддверии сегодняшнего заседания региональной Думы, вчера, прошло заседание комитета по социальной политике и делам семьи под председательством Станислава Гонтарь.

Депутаты обсудили и поддержали принятие проекта федерального закона, вносящего изменения в федеральный закон о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

— Он регулирует весьма актуальный вопрос – даёт право на дополнительные меры государственной поддержки мужчинам, одиноко воспитывающим детей, и имеющим гражданство Российской Федерации, в случае смерти родившей этих детей женщины, не являющейся гражданкой России, - пояснил Станислав Гонтарь.

Законопроектом предлагается распространить право на дополнительные меры господдержки на мужчин, одиноко воспитывающим второго, третьего ребёнка или последующих детей, рождённых после 1 января 2007 года, а также первого ребёнка, рождённого после 1 января 2020 года, имеющих гражданство РФ, в случае смерти женщины, не являющейся гражданкой РФ, родившей указанных детей, либо объявления её умершей.