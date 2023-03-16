Региональные депутаты поддержали выделение дополнительного финансирования на развитие авиасообщения по некоторым направлениям

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации под председательством Артура Попова. Одним из ключевых вопросов повестки дня стало обсуждение предложений по внесению изменений в государственную программу Мурманской области «Транспортная система».

В центре внимания – увеличение субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров. В частности, на данные цели предлагается выделить дополнительно 81,89 миллиона рублей из резервного фонда правительства Мурманской области и 28,01 миллиона рублей за счёт перераспределения средств, полученных в результате экономии по другим расходным статьям.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, поддержка выделяется для осуществления пассажироперевозок авиатранспортом по направлениям: Мурманск - Сочи, Мурманск - Казань, Мурманск - Тюмень, Мурманск - Нижний Новгород, Мурманск - Пермь и Апатиты - Санкт-Петербург.

- Финансирование будет осуществляться из разных источников: часть выделит федеральный бюджет, часть – возьмут на себя авиаперевозчики, часть - регион, - отметил Артур Попов. - Предлагаемые изменения имеют большое социальное значение для Мурманской области, так как они направлены на дальнейшее развитие авиатранспортного сообщения, то есть в конечном итоге – на улучшение качества жизни северян.

Также предусматривается софинансирование из средств областного бюджета Кольскому району для приведения в нормативное состояние автодороги по улице Набережная с.п. Ура -Губа.

После обсуждения вопроса парламентарии поддержали предложенные изменения в государственную программу Мурманской области «Транспортная система».

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27316/