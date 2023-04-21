Региональные депутаты поддержали законодательную инициативу, предлагающих закрепить на федеральном уровне возможность установления дополнительных требований к возрасту уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъектах России

В Мурманской областной Думе состоялось очередное заседание комитета по бюджету, финансам, налогам и экономике под председательством Ирины Просоленко. К принятию в первом чтении и окончательной редакции депутаты рекомендовали проекты законов, приводящие региональную законодательную базу в соответствие с федеральной.

Так, территории опережающего социально-экономического развития переименованы в территории опережающего развития. Также уточнены нормы регионального закона «О ставке налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет Мурманской области, для отдельных категорий налогоплательщиков» и статьи 4-5 закона «О налоге на имущество организаций» в части обеспечения равных подходов к налогообложению прибыли, полученной от деятельности резидентов ТОР.

Парламентарии поддержали законодательную инициативу коллег из Чувашской Республики, предлагающих законодательно закрепить на федеральном уровне возможность установления дополнительных требований к возрасту уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации. На сегодняшний день регионы самостоятельно устанавливают минимальный возраст кандидатов на эту должность, и он варьируется от 30 до 35 лет.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27626/