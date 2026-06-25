Региональные депутаты поддержали законопроект о предоставлении земельных участков матерям-героиням

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу под председательством Андрея Иванова. В центре внимания парламентариев был законопроект «О предоставлении земельных участков в собственность бесплатно женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня», внесенный губернатором области.

- Такое право будет предоставлено женщинам, удостоенным этого звания и проживающим на территории Мурманской области, при условии, что ранее они не получали иную меру социальной поддержки взамен бесплатного предоставления земельного участка в собственность, - отметил Андрей Иванов. – Участки можно использовать в целях индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, ведения садоводства или огородничества для собственных нужд.

Парламентарии рекомендовали областной Думе принять закон в первом чтении и в окончательной редакции.

Также на заседании комитета был рассмотрен отчёт правительства о результатах приватизации государственного имущества Мурманской области в прошлом году. Отмечалось, что мероприятия, запланированные прогнозным планом на 2025 год, выполнены в полном объеме, что позволило обеспечить эффективный переход государственного имущества в рыночный оборот при сохранении стопроцентного государственного контроля над стратегически важными энергетическими активами региона.

Депутаты обсудили изменения в закон об основах регулирования земельных отношений в Мурманской области. Перечень участников специальной военной операции, которым бесплатно предоставляются земельные участки в собственность, предлагается дополнить лицами, заключившим контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на войска национальной гвардии Российской Федерации.

Парламентарии поддержали перевод участка земли на левом берегу Кольского залива из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения. С соответствующим ходатайством обратилось ООО «НОВАТЭК - Усть-Луга». На участке будет размещён объект федерального значения «Терминал по перевалке стабильного газового конденсата и нефтепродуктов в морском порту Мурманск».

На комитете были рассмотрены изменения в закон «Об особо охраняемых природных территориях в Мурманской области». В них говорится о разработке и утверждении перечня опасных видов инвазивных (чужеродных) растений, которые не отнесены к карантинным объектам и в отношении которых должны приниматься меры по их выявлению, предотвращению их распространения и их уничтожению на особо охраняемых природных территориях регионального и местного значения. Соответствующие полномочия предлагается предоставить правительству области.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/34544/