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Мурманская область. Арктика (16+)11.12.22 12:00

Региональные депутаты поддерживают инициативы Андрея Чибиса о дополнительной поддержке отдельных категорий медицинских работников и студентов медвузов

В пятницу в Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета областной Думы по здравоохранению. Вёл заседание заместитель председателя комитета Константин Биджоев. Депутаты рассмотрели региональный законопроект, предусматривающий для отдельных категорий медицинских работников меру социальной поддержки в виде компенсационной выплаты по оплате стоимости аренды жилого помещения на территории Мурманской области.

Категории медработников, условия предоставления соцподдержки, правила определения размера выплаты, а также порядок предоставления будет устанавливать правительство Мурманской области.

Отмечалось, что такая мера позволит увеличить привлекательность Кольского Заполярья среди врачей и среднего медицинского персонала, тем самым повысит доступность медицинской помощи северянам.

Проект закона рекомендован Думе к принятию в первом чтении и окончательной редакции.

В первом чтении и окончательной редакции одобрен региональный законопроект, предлагающий с 1 января 2023 года изменить в сторону увеличения размеры ежемесячных стипендий студентам и ординаторам, получающим высшее медицинское и фармацевтическое образование по целевому обучению. Для студентов – целевиков вводится и дополнительная мера поддержки в виде компенсационных выплат по оплате стоимости проезда от места обучения за пределами Мурманской области к месту прохождения практической подготовки на территории региона и обратно, по оплате стоимости аренды жилого помещения за период прохождения практической подготовки на территории Мурманской области. Кроме того, предлагается установить дополнительную меру поддержки в виде ежемесячной стипендии лицам, получающим среднее медицинское образование. Её размер – 3000 рублей. Одно из условий – выпускник медицинского колледжа должен проработать в медицинской организации региона не менее трех лет.

Депутаты обсудили и рекомендовали Думе к принятию в первом чтении и окончательной редакции изменения в закон о Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2022 и последующие годы. Так, в 2022 году стоимость программы увеличена на 421,7 млн рублей. Это связано с предусмотренными дополнительными средствами областного бюджета на высокотехнологичную медицинскую помощь, предоставление единовременных компенсационных выплат медработникам при трудоустройстве на квотируемые (дефицитные) рабочие места и ежеквартальных денежных выплат в течение первого года работы, на финансовое обеспечение расходов учреждений, осуществляющих деятельность в системе ОМС, на выплату процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/26712/

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