Региональные депутаты поддерживают принятие проекта федерального закона, распространяющего действие федерального закона о «Дальневосточном гектаре» на территории, расположенные в Арктической зоне

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета областной Думы по экономической политике, энергетике и ЖКХ под председательством Максима Белова. Депутаты обсудили ход реализации работ по благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году.

Отмечалось, что завершены работы по благоустройству 127 дворовых территорий, прилегающих к 240 многоквартирным домам. На территории Мурманской области в 35 муниципальных образованиях в рамках поддержки проектов местных инициатив реализовано 61 программное мероприятие.

В их числе - обустроен парк семейного отдыха, сквер памяти, приобретены и установлены малые игровые формы, светильники, открыт памятник «Оленеводам - защитникам Заполярья». В 2020 году были выполнены мероприятия по обустройству 48 объектов на территории 25 муниципальных образований Мурманской области (в 29 населенных пунктах).

В целях создания комфортной среды проживания населения, возможности полноценной жизнедеятельности для семей с детьми и маломобильных групп населения запланированы мероприятия по установке детского игрового и спортивного оборудования в 2021 году на территории муниципальных образований Мурманской области. Предполагается установить 23 площадки за счет средств федерального бюджета в размере 100 млн рублей, 49 площадок (в том числе 6 – инклюзивное оборудование) на сумму 150 млн рублей за счёт средств регионального бюджета. В ходе обсуждения вопроса отмечалось, что учтены ошибки прошлых лет при взаимодействии с подрядными организациями, составлен график выполнения работ.

Региональные парламентарии заслушали и приняли к сведению информацию руководства АО «Корпорация развития Мурманской области» о результатах своей деятельности и о планах привлечения инвестиций в экономику региона.

Отмечалось, что основными направлениями работы общества являлись: сопровождение инвестиционных проектов в режиме «одного окна», продвижение инвестиционных возможностей и проектов Мурманской области, взаимодействие с федеральными институтами развития.

Анализ результатов деятельности АО «Корпорация развития Мурманской области» показал, что наибольший объем работ и услуг обществом был выполнен и оказан в течение 2019 - 2020 годов.

По мнению Максима Белова, необходим понятый индикатор эффективности работы корпорации, в частности, объём налоговых поступлений от реализации бизнес-проектов. При этом отмечалось, что не все проекты переходят на инвестиционный цикл за один год.

Отмечалось, что услуги инвестору в рамках работы «одного окна» оказываются на безвозмездной основе. Корпорация не просто анализирует инвестиционные возможности области, но и проводит их экспертизу. Наиболее перспективные проекты отбираются и заносятся в базу данных, охватывающую территорию всей области.

Комитет рассмотрел и поддержал принятие проекта федерального закона, который распространяет действие федерального закона о «Дальневосточном гектаре» на территории субъектов РФ, расположенных в Арктической зоне, в том числе на Мурманскую область.