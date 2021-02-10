Региональные депутаты предлагают расширить перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения

Данный законопроект рассматривался на заседании комитета по бюджету, финансам и налогам под председательством Бориса Пищулина.

- Перечень дополнен видами предпринимательской деятельности, ранее применявших систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, в связи с её отменой с 1 января 2021 года, а также новыми видами деятельности, - отметил Борис Пищулин. – В регионе принят и работает закон о самозанятых, применяются другие виды налогообложения, предприниматель получает право выбора.

В частности, прозвучало, что по «патенту» появляется 10 новых видов деятельности.

По мнению инициаторов законопроекта, правительства области, его принятие будет способствовать сохранению числа субъектов малого и среднего предпринимательства. При этом депутаты отметили важность последующего анализа правоприменительной практики и в случае необходимости корректировки закона.

Комитет решил рекомендовать проект закона к принятию в первом чтении и окончательной редакции.

Депутаты обсудили и решили включить в повестку очередного заседания регионального парламента обращение Мурманской областной Думы к председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину по вопросу принятия проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 155 Жилищного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части введения запрета на взимание комиссии при внесении физическими лицами платы за жилое помещение и коммунальные услуги».

- Поступает много обращений от жителей области, которые в этом году столкнулись с неприятным сюрпризом - необходимостью оплаты комиссии за перечисление платы за ЖКХ, - подчеркнул Борис Пищулин. - Учитывая социальную значимость законопроекта, Мурманская областная Дума просит рассмотреть возможность скорейшего принятия проекта федерального закона.