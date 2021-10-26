Региональные депутаты предлагают расширить в сфере водоснабжения и водоотведения категорию потребителей, приравненных к населению

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по строительству, благоустройству, энергетике и ЖКХ под председательством Михаила Павлова. Депутаты обсудили и рекомендовали принять в первом чтении и окончательной редакции проект закона, вносящий изменения в закон «О льготных тарифах в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Мурманской области».

Действующим законом установлены лица, имеющие право на льготные тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения, к которым отнесены население и приравненные к нему категории потребителей. Законопроектом предлагается расширить категорию потребителей, приравненных к населению, дополнив данный перечень теплоснабжающими организациями, приобретающими холодную воду у водоснабжающих организаций для дальнейшей её реализации на нужды горячего водоснабжения населения и приравненных к ним категориям.

Отмечалось, что сейчас ряд теплоснабжающих организаций покупают холодную воду у соответствующих водоснабжающих организаций по тарифам для прочих потребителей, а при расчётах за оказанную услугу горячего водоснабжения льготной группе потребителей применяют тарифы, предусмотренные для населения и приравненных к нему категорий потребителей. Данная ситуация приводит к убыткам теплоснабжающих организаций – их плановые выпадающие доходы, например, на 2021 год составят 16,2 млн рублей. Реализация законопроекта позволит исключить некомпенсируемые убытки теплоснабжающих организаций, соблюсти баланс экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей услуг.

Депутаты обсудили проект федерального закона, вносящего корректировку в закон «О теплоснабжении». Законопроектом предусматривается признание утратившей силу нормы, устанавливающей запрет на осуществления горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) с 1 января 2022 года. При этом одновременно сохраняется действие нормы, исключающей возможность подключения объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения). Комитет предложил включить вопрос в повестку очередного заседания Думы.