Региональные депутаты предлагают установить единое понятие «дети войны» гражданам России на федеральном уровне

В Мурманской областной Думе прошло заседание комитета по социальной политике и делам семьи под председательством Станислава Гонтарь. Депутаты поддержали обращение коллег из Алтайского края в федеральный центр об определении категории граждан «дети войны».

Отмечалось, что региональный статус «дети войны» установлен только в 48 субъектах Российской Федерации и при этом в регионах разные критерии определения этой категории.

— В случае переезда «детей войны» в другой регион, где этот статус законодательно не закреплён, они теряют социальную поддержку. От общественных ветеранских организаций поступают обращения с просьбой устранить эту несправедливость, и Алтайское краевое Законодательное Собрание выступило с инициативой установить на федеральном уровне единое понятие «дети войны» гражданам России, - пояснил Станислав Гонтарь.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29697/