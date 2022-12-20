Региональные депутаты приняли значимые для северян законы

На заседании Мурманской областной Думы 20 декабря под председательством Сергея Дубового региональные парламентарии приняли в окончательной редакции законопроекты, касающиеся поддержки граждан по улучшению жилищных условий.

Один из законопроектов расширяет перечень категорий граждан, имеющих право на получение мер государственной поддержки в форме единовременной денежной выплаты на строительство (приобретение) индивидуального жилого дома. Это участники добровольческих формирований, ветераны (инвалиды) боевых действий или их супруги, супруги погибших (умерших) ветеранов (инвалидов) боевых действий, близкие родственники участников специальной военной операции и ветеранов (инвалидов) боевых действий. Законопроект уточняет возможность получения льготной ипотеки гражданами, которые проживают или работают на территории региона. Благодаря этому появляется возможность стимулировать граждан, прибывающих в регион на работу и рассматривать Мурманскую область в качестве постоянного места проживания.

Депутаты одобрили законопроект, который предусматривает выплату компенсации взамен земельного участка многодетным семьям, которые утратили этот статус на момент возврата земельного участка.

Подводя итоги года, Сергей Дубовой отметил:

- Мы заканчиваем непростой и насыщенный год очень важными для северян вопросами. В текущем году депутаты на заседаниях Думы рассмотрели более 270 вопросов, в том числе приняли 129 законов. За этой статистикой - законодательная база, определяющая самые различные направления жизнедеятельности региона. В приоритете были и остаются вопросы социальной политики. Это законы, которые направлены на поддержку семей с детьми и многодетных семей, детей-сирот, медицинских работников. Значимое место было отведено мерам государственной поддержки лиц, призванных на военную службу в Вооруженные Силы РФ в рамках частичной мобилизации, а также лиц, являющихся участникам специальной военной операции. Уверен, что проделанная в этом году региональным парламентом работа станет хорошим заделом для реализации всех наших замыслов в 2023 году.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/galereya/26733/