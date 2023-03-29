Региональные депутаты расширяют гарантии социальной защиты граждан

В Мурманской областной Думке на очередном заседании комитета по социальной политике и делам семьи под председательством Станислава Гонтарь парламентарии обсудили проект обращения облдумы к заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой.

Депутаты предлагают рассмотреть возможность внесения и разработки проекта федерального закона, который позволит для граждан, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностям и являющимися получателями социальной пенсии по инвалидности, установить норму по компенсации стоимости проезда в отпуск раз в два года.

Отмечалось, что небольшой размер социальной пенсии и высокая стоимость проезда к месту отдыха и обратно в большинстве случаев не позволяет северянам с инвалидностью выезжать в отпуск в регионы с благоприятным климатом. Данная проблема актуальна для большинства северных территорий страны.

Комитет поддержал проект обращения единогласно, рекомендовал областной Думе принять соответствующее постановление и направить его в федеральный центр.

Парламентарии также обсудили федеральный законопроект, в котором предлагается жителей осажденного Сталинграда приравнять к категории ветеранов Великой Отечественной войны и установить им соответствующие гарантии социальной защиты.

- В этом году отмечается 80-летие разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Справедливо приравнять жителей осажденного Сталинграда к ветеранам Великой Отечественной войны. По информации комитета социальной защиты населения Волгоградской области, численность награжденных знаком «Житель осажденного Сталинграда» – 3997 человек. Эти люди полной чашей испили весь ужас и горечь военного времени. Наш долг проявить к ним должную заботу и внимание. Считаю инициативу правительства России необходимо поддержать, - отметил Станислав Гонтарь.

Комитет рекомендовал областной Думе поддержать законопроект.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27455/