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Мурманская область. Арктика (16+)24.04.23 17:45

Региональные депутаты рассмотрели проект федерального закона, который направлен на повышение информационного взаимодействия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и биологической безопасности

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по здравоохранению под председательством Лены Лукичевой. Депутаты рассмотрели проект федерального закона, который в целях повышения информационного взаимодействия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и биологической безопасности, предлагает дополнить перечень федеральных органов исполнительной власти, которые обеспечивают взаимодействие информационных систем, а также поставляют информацию в ФГИС.

— Законопроектом вводятся нормы, определяющие не только права, но и обязанности ведомств, наделённых возможностью предоставления информации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, - отметила Лена Лукичева. – В дальнейшем собранная информация будет использована при формировании государственного доклада, предоставляемого правительству России для объективной оценки состояния здоровья населения и санитарно-эпидемиологической обстановки в целях принятия необходимых мер по устранению вредных воздействий факторов среды обитания на здоровье человека.

Парламентарии обсудили проект федерального закона, уточняющего понятие «пропаганда незаконных оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, потребления наркотических средств и психотропных веществ, культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры» и определяющие его признаки. С уточнением понятия одновременно вводится и полный запрет пропаганды незаконного оборота наркотиков, в отличие от существующего запрета некоторых из ее элементов. Кроме того, предлагается допустить публичное распространение в СМИ и сети «Интернет» произведений науки, литературы и искусства, содержащих информацию о наркотиках и обнародованных до 1 января 2024 года без упоминания сведений о способах, методах незаконной разработки, изготовления и использования, местах незаконного приобретения, способах и местах незаконного культивирования наркосодержащих растений.

Комитет поддержал законопроекты.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27658/

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