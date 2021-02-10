Региональные депутаты ратуют за ускорение принятия проекта федерального закона, который вводит запрет на взимание комиссии при внесении физическими лицами платы за жилое помещение и коммунальные услуги

Сегодня состоялось очередное заседание Мурманской областной Думы. В нём приняли участие депутаты регионального парламента, представители органов исполнительной власти, прокуратуры, судейского сообщества. Вёл заседание глава регионального парламента Сергей Дубовой.

Депутаты почтили минутой молчания память известного мурманского писателя, историка-краеведа Михаила Орешеты.

Парламентарии рассмотрели проекты законов, разработанные с целью приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным. В их числе – Устав Мурманской области, закон о развитии сельского хозяйства, корректировки в сфере налогового законодательства.

В первом чтении принят региональный законопроект, который расширяет перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения. Перечень дополнен видами деятельности, ранее применявших систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, в связи с её отменой с 1 января 2021 года, а также новыми видами деятельности – их 10. Отмечалась необходимость более подробно ознакомить с документом предпринимательское сообщество, а затем вернуться к рассмотрению во втором и окончательном чтении.

Дума приняла обращение к председателю Госдумы В.В. Володину с просьбой ускорить принятие проекта федерального закона, который вводит запрет на взимание комиссии при внесении физическими лицами платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

Региональные парламентарии обсудили и решили направить обращение Мурманской областной Думы к заместителю председателя правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой и председателю Федерального фонда обязательного медицинского страхования Е.Е. Черняковой об оплате медицинским организациям фактически оказанных услуг (сверх плановых объемов медицинской помощи) в 2020 году в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования.

Депутаты рассмотрели и приняли за основу проект примерной программы законопроектной деятельности областной Думы на 2021 год. Всего планируется рассмотреть 70 региональных законопроектов и направить 2 законодательные инициативы в Государственную Думу.

Заседание областной Думы планируется продолжить 18 февраля.