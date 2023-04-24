Региональные депутаты разрабатывают единые для всех муниципалитетов правила по распределению земельных участков

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета областной Думы по социальной политике и делам семьи под председательством Станислава Гонтарь. Депутаты рассмотрели и рекомендовали Думе к принятию в первом чтении и окончательной редакции региональный законопроект, который приводит законодательство Мурманской области о прожиточном минимуме в соответствие с федеральным.

- Напомню, в Мурманской области неработающие пенсионеры с доходом ниже прожиточного минимума имеют право на региональную социальную доплату к пенсии, - рассказал Станислав Гонтарь. - В настоящее время величина прожиточного минимума для пенсионеров составляет в регионе 20 тысяч 188 рублей.

Ещё один проект закона, который был рассмотрен на комитете, затрагивал вопросы земельных отношений.

– В разных муниципальных образованиях региона действуют разные правила по предоставлению земельных участков в собственность бесплатно многодетным семьям, - рассказал депутат. – Необходимо упорядочить эту процедуру, сделать её более прозрачной и понятной для граждан. Для этого нужно, чтобы правила по распределению земельных участков устанавливались на региональном уровне и были общими для всех муниципалитетов.

В итоге проект закона был рекомендован комитетом к принятию в первом чтении и окончательной редакции на заседании Думы.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27656/