Региональные депутаты рекомендуют поддержать федеральный законопроект, который вносит изменения в главу 51 Трудового кодекса РФ

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по труду, вопросам миграции и занятости населения. Парламентарии обсудили проект федерального закона, который вносит изменения в главу 51 Трудового кодекса Российской Федерации.

Речь идёт о введении запрета гражданам, в том числе иностранных государств, имеющим непогашенную судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления, работать водителями в такси или управлять общественным городским транспортом. Законопроектом предложено также установить обязанность работодателя отстранить работника, трудовая деятельность которого непосредственно связана с вождением городских пассажирских автобусов, троллейбусов, трамваев или легкового такси, так только стали известны сведения об уголовном преследовании данного работника за указанные преступления.

– К сожалению, статистика удручает – в 2020 году почти половина граждан осужденных за убийство, ранее уже отбывали наказание в виде лишения свободы, 60% совершивших умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, также ранее были лишены свободы. Как показала операция «Заслон», проведенная в августе 2017 года в Москве, среди водителей легковых такси есть те, кто ещё не погасил судимость за убийство, изнасилования и даже захват заложников. Уверен, что введение для граждан с непогашенной судимостью запрета на осуществление деятельности по управлению общественным городским транспортом справедливо, – подчеркнул председатель комитета.

Обсудив прозвучавшую информацию, депутаты единогласно решили рекомендовать областной Думе поддержать законопроект.