Региональные депутаты собираются на внеочередное заседание

Сегодня в 11 часов состоится внеочередное заседание Мурманской областной Думы, в повестке дня более десятка вопросов.

Депутаты, например, планируют рассмотреть вопрос о проект закона Мурманской области №458-6 «О праздничных днях и памятных датах Мурманской области» (второе чтение); в первом чтении – региональный законопроект №449-6 «О городах Мурманской области, удостоенных почётного звания Российской Федерации «Город воинской славы».

Депутаты планируют внести изменения в Положение о представительских и иных прочих расходах Мурманской областной Думы и утвердить список награждаемых Почётной грамотой Мурманской областной Думы.