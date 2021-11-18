Региональные депутаты уточняют и расширяют полномочия правительства Мурманской области

В Мурманской областной Думе вчера состоялось заседание комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу под председательством Андрея Иванова. Депутаты рассмотрели проект закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

На рекультивацию свалок в Мурманске и Заозерске направят 1 млрд 266 млн 476,6 тысячи рублей и 199 млн 349,0 тысячи рублей соответственно. На комплекс мер по экологическому восстановлению пометохранилища бывшей птицефабрике «Снежная» выделят свыше 200 млн рублей. Региональный проект «Сохранение лесов» профинансируют в объеме 16 млн 14,5 тысячи рублей. Из этих средств будут приобретены два воздушных судна «Мурманской авиабазе» для тушения пожаров. В рамках госпрограммы «Рыбное и сельское хозяйство» 79 млн рублей распределят между сельскохозяйственными производителями для возмещения части затрат по кредитам, полученным на развитие аквакультуры и товарного осетроводства. Свыше 28 млн рублей – на покрытие части расходов, связанных с обеспечением прироста собственного производства молока и 19 млн 718,3 тысячи рублей – на развитие северного оленеводства.

Проект бюджета рекомендован Думе к принятию в первом чтении.

Парламентарии рассмотрели и одобрили к принятию в первом чтении проект закона, который уточняет и расширяет полномочия правительства Мурманской области, а также уполномоченного органа власти в сфере недропользования. К их компетенции предлагается отнести установление порядка прекращения, приостановления и ограничения права пользования участками недр местного значения, создание аукционной комиссии для геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых.

На заседании комитета обсудили законопроект, приводящий региональное законодательство в соответствие с федеральным и дополняющий перечень основных направлений господдержки в сфере развития сельского хозяйства. Финансовую помощь окажут товаропроизводителям, осуществляющим производство продукции с улучшенными характеристиками, а также направят на развитие сельского туризма.

Проект закона рекомендован Думе к принятию во втором чтении и окончательной редакции.