Региональные депутаты утвердили список кандидатур для назначения членов Избирательной комиссии Мурманской области с правом решающего голоса

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению под председательством Владимира Мищенко. Региональные парламентарии обсудили кандидатуры для назначения членов Избирательной комиссии Мурманской области с правом решающего голоса от Мурманской областной Думы.

— В связи с истечением срока полномочий действующего состава областной избирательной комиссии и в соответствии с федеральным и региональным законодательством Мурманская областная Дума приняла постановление о начале формирования нового состава избирательной комиссии на период с 2021 по 2026 год, - пояснил Владимир Мищенко. – Избирательная комиссия формируется из 14 членов с правом решающего голоса, 7 – представители губернатора, 7 - от Мурманской областной Думы. Комитет утвердил список кандидатур для назначения членов Избирательной комиссии Мурманской области с правом решающего голоса от Мурманской областной Думы. Окончательное решение по ним будет принято на заседании Думы.

На заседании комитета также обсуждались совместно с прокуратурой области корректировки в план антикоррупционной деятельности региона.