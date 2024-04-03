Региональные дороги готовят к весеннему паводку, а с 30 апреля в Мурманской области вводятся ограничения движения тяжеловесного транспорта

С наступлением устойчивых теплых температур воздуха начинается активное таяние снега, что приводит к подъему уровня воды в реках и озерах. Составлен перечень участков дорог, которые могут оказаться в зоне подтопления. За этими участками устанавливается наблюдение для принятия оперативных мер в случае воздействия на них паводка.

Основная задача дорожных организаций при выполнении данных видов работ – минимизировать возможные негативные последствия таяния снега. Как правило, в это время на особом контроле у дорожников находятся объекты, расположенные в районах со сложным, овражным рельефом, а также вблизи водоёмов.

До начала активного таяния снега подрядчики уже приступили к выполнению работ по сдвижке снежных валов с обочин дорог, очистке кюветов, а также к мероприятиям по обеспечению доступа к барьерным ограждениям и водоотводным лоткам - это исключит подтопление дорог и мостов. В период прохождения весеннего паводка подрядные организации следят за отсутствием талой воды на обочинах, проезжей части и конструктивных элементах мостовых сооружений. Всего на региональных дорогах Мурманской области предстоит открыть 2233 водопропускных трубы и подготовить к паводку 119 мостовых сооружений.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, с 30 апреля на региональных дорогах Мурманской области вводятся ограничения движения тяжеловесного транспорта по автомобильным дорогам. Предусмотрена установка временных дорожных знаков 3.12. «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства» (до 6 тонн).

С информацией об ограничениях и соответствующим приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства можно ознакомиться на сайте «Мурманскавтодора» (www.madroad.ru) в разделе «Паводок».

Фото: https://gov-murman.ru