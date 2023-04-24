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Мурманская область. Арктика (16+)24.04.23 09:30

Региональные филиалы госфонда поддержки участников СВО начнут работу 1 июня

Филиалы государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» в регионах России начнут работу 1 июня

21 апреля состоялось первое заседание наблюдательного совета организации. Как отметил председатель Наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества», первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко, предстоит развернуть систему долговременного ухода на всю страну, каждый регион, на каждый муниципалитет.

Как сообщает пресс-служба фонда, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, который является членом наблюдательного совета, сообщил, что на заседании были определены тематики рабочих групп.

«Основные направления: формирование реестра ветеранов боевых действий, социальное сопровождение и технические средства реабилитации, образование и трудоустройство, лекарственное обеспечение и реабилитация, психологическая помощь», - написал он в своём телеграм-канале.

По словам Никитина, в регионах уже подобрали помещения для филиалов фонда. Также в регионах ведут работу по инвентаризации и оценке мощностей реабилитационных центров, больниц и госпиталей. Кроме того, определены площадки для обучения социальных координаторов.

Ранее Никитин писал в телеграм-канале, что целью фонда будет «возращение к нормальной жизни каждого бойца, восстановление их психического равновесия, привлечение к патриотической работе со школьниками и студентами, формирование их успешной карьерной траектории».

Напомним, 3 апреля Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Учредителем является правительство России. Деятельность фонда и формирование его имущества осуществляются за счёт ассигнований федерального бюджета, добровольных имущественных взносов и пожертвований, а также иных источников.

Владимир Путин назначил председателем наблюдательного совета фонда первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко, а председателем фонда - Анну Цивилеву.

 

Фото: https://vk.com/gosfondsvo?z=photo-219915644_457239031%2Fwall-219915644_5

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