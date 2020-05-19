Региональные и муниципальные музеи, театры и библиотеки получили нулевую ставку по налогу на прибыль

Перечень видов культурной деятельности для применения нулевой ставки утверждён постановлением правительства Российской федерации от 08.05.2020 года № 642. Льгота введена из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Нулевая ставка налога на прибыль будет применяться в отношении доходов, полученных с 1 января 2020 года согласно поправкам, внесенным в статью 284 Налогового кодекса Российской Федерации.

Всего в перечень вошли 40 видов культурной деятельности.

В частности, налог с театров не будет взиматься при подготовке и показе спектаклей, фестивалей, конкурсов и иных мероприятий творческого характера, выставках, экскурсиях для посетителей, предоставлении творческой практики и проведении мастер-классов.

Библиотеки освобождены от налога в случае осуществления библиографической и информационной деятельности, обслуживания пользователей, организации мероприятий, выставок, проведения экспертизы музейных коллекций, ведение научной и методической работы.

Для музеев нулевая ставка налога будет применяться на изучение предметов и экспертизу культурных ценностей, предоставление реставрационных и консервационных услуг, организацию смотров, конкурсов и фестивалей, экскурсионную деятельность, проведение культурно-просветительских мероприятий.

Полный перечень можно найти в тексте постановления, опубликованном по ссылке http://government.ru/docs/39666/.