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Мурманская область. Арктика (16+)18.03.25 13:30

Региональные инвестиционные команды изучили опыт Мурманской области по привлечению инвестиций через гастротуризм и практики сопровождения проектов

В Мурманской области завершилась выездная стажировка региональных инвестиционных команд, которую провела Национальная ассоциация агентств инвестиций и развития (НААИР) совместно с Корпорацией развития Мурманской области. В течение нескольких дней представители более двадцати регионов изучали опыт Заполярья по привлечению инвестиций, а также обсудили, как развитие местной кухни влияет на динамику появления новых инвестиционных проектов в регионах.

14 марта команда правительства Мурманской области представила опыт региона по работе с инвесторами, включая сопровождение проектов, реализуемых с помощью механизмов государственно-частного партнёрства и создания специальных проектных компаний на базе региональной Корпорации развития.

«Арктика сейчас вызывает интерес не только внутри страны, но и на международной арене. За последние пять-шесть лет регион добился хороших результатов: запустились проекты, принимаются на федеральном уровне решения, которые стимулируют новые проекты, формируются планы развития опорных населённых пунктов, которые, в свою очередь, дают бизнесу понимание на далёкую перспективу, как эти территории будут развиваться и что сюда можно вкладываться. И конечно, если говорить об опыте привлечения и работы с инвесторами — нам есть, чем поделиться», — сказала заместитель губернатора–министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.

В рамках деловой программы стажировки Корпорация развития Мурманской области заключила соглашение с Корпорацией развития Енисейской Сибири, подразумевающее сотрудничество по обмену положительными практиками по работе с инвесторами, консультированию по актуальным вопросам и проведению совместных мероприятий. Также состоялась презентация новой экспертной площадки «НААИР. Арктика», которую будет курировать Мурманская область.

«Помимо того, что мы представили опыт Мурманской области по работе с инвесторами, и нам удалось достаточно подробно обсудить с коллегами все поставленные вопросы, в ходе стажировки мы приняли решение запустить на базе Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития отраслевую площадку по Арктике, где будем совместно с корпорациями работать над выработкой эффективных решений по улучшению инвестиционного климата в Арктической зоне РФ. По сути, мы хотим объединить усилия», — сказал генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Артём Кукса.

Одной из главной тем стажировки стала тема привлечения инвестиций через развитие гастротуризма. 14 марта состоялось заседание экспертной площадки «НААИР. Туризм», во время которого Туристский информационный центр Мурманской области представил концепцию развития арктической кухни. Участники пообщались с рестораторами, успешно развивающими арктическую кухню в Мурманске – бренд-шефом конгресс-отеля «Меридиан» и резидентом «Гастрономической карты России» Максимом Галецким и бренд-шефом ресторана «Царская охота» Максимом Волковым. Наибольший интерес у участников стажировки вызвала система организации подготовки кадров. Так, в Мурманском индустриальном колледже на протяжении двух лет обучают поваров по направлению «арктическая кухня». Студенты учатся готовить блюда из местных продуктов и проходят практику в ресторанах города.

«В Мурманской области видна системная работа команды губернатора Андрея Чибиса. Обычно, когда в регион приходит инвестор, он приходит в конкретный населенный пункт. И здесь очень важно, чтобы представители власти на всех уровнях могли решить проблему инвестора в короткие сроки. В Мурманской области мы видим эту взаимосвязь. Что касается, темы привлечения инвестиций через гастротуризм — это быстрорастущая ниша, большое число инвестпредложений сегодня формируется вокруг этой темы. Так, порядка 80% путешественников при выборе территории обращают внимание на еду и напитки, которые предлагаются на территории. И мы получили большой запрос от регионов на изучение опыта Мурманской области по развитию местной кухни, выстраиванию последовательной работы с предпринимательским сообществом и с учебными заведениями», — сказал исполнительный директор НААИР Рафаэль Хусяиншин.

Также в рамках стажировки участники изучили опыт Печенгского округа по развитию местной кухни, где несколько лет с успехом проходит гастрономический фестиваль «Gastro Industry Fest», получившим известность за пределами региона и ставшим площадкой, благодаря которой в муниципалитете развивается самобытное направление арктической кухни – индустриальное. Местные предприниматели вводят в своих кафе блюда с такими названиями, как «горняцкий обед» и «скрытое в камне».

Напомним, ранее в рамках стажировки региональные инвестиционные команды познакомились с особенностями работы с инвесторами в муниципалитетах и изучили лучшие практики инвеступолномоченных.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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