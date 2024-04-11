Во время оперативного совещания в правительстве 8 апреля министр цифрового развития Мурманской области Елена Семёнова рассказала о работе МФЦ, и о том, как была организована работа по предоставлению государственных услуг жителям Херсонской области, вынужденно покинувшим свои родные города.

«Региональные исполнительные органы совместно с МФЦ в прошлом году чётко и слажено организовали работу по оказанию поддержки жителям Херсонской области, вынужденно прибывшим в Мурманскую область», – сообщила она.

Как сообщает Министерство цифрового развития Мурманской области, в 2023 году от граждан было принято более 100 обращений на предоставление единовременной выплаты на обзаведение имуществом, также переселенцы подавали заявления на выдачу государственного жилищного сертификата и предоставление социальной выплаты на основании выданного государственного жилищного сертификата на приобретение жилых помещений.

Приём заявлений на получение таких услуг завершён.

Фото: https://gov-murman.ru