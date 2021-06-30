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Мурманская область. Арктика (16+)30.06.21 10:15

Региональные комитет по туризму и Минарктики проведут обучение грантополучателей

16 региональных победителей грантовового конкурса Ростуризма более полугода ждут финансовые средства. В чём причина, и какие шаги предпринимаются для решения вопроса – рассказал председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

В конце августа 2020 года было подписано распоряжение правительства РФ о выделении дополнительных 1,2 млрд рублей на поддержку отечественного турбизнеса. Размер финансовой помощи по каждому конкретному проекту должна была определять конкурсная комиссия Ростуризма по заявке претендента. Максимальный размер одного гранта составил 3 млн рублей.

В середине ноября были объявлены итоги: конкурсная комиссия поддержала 474 проекта из 74 регионов, 16 проектов – из Мурманской области.

Многие рассчитывали реализовать свои проекты к началу летнего сезона-2021 и начали это делать: по правилам победитель должен вложить в проект собственные средства – не менее 30% от суммы гранта.

«После объявления итогов конкурса в середине ноября Ростуризм оперативно заключил соглашения с победителями. Но процедура была перенесена на 2021 год из-за особенностей бюджетного процесса и впоследствии затянулась в связи с необходимостью перезаключения новых договоров уже в текущем году. Распоряжение правительства о выделении Ростуризму средств в этом году было подписано 2 апреля, фактически деньги поступили в ведомство в середине апреля, и лишь тогда появилась возможность начать их распределение по победителям. Процедура тщательно контролируется Федеральным казначейством», – подчеркнул Александр Елисеев.

По словам руководителя комитета, у многих грантополучателей нет опыта общения с казначейством, и им приходится знакомиться с новыми для них процедурами. Сотрудники комитета по туризму Мурманской области регулярно помогают победителям: дают подробные инструкции, упрощают доступ к информационным системам, проводят предварительную проверку сведений, направляемых в казначейство, но доведение бюджетных средств зависит также от своевременных действий самого грантополучателя.

«Сейчас проводятся последние процедуры по прикреплению аккредитивов на выигранные суммы. Платежи будут поступать к победителям частями на основании конкретных затрат или подготовленных платежных документов. Предусмотрено возмещение и тех расходов, которые победители уже понесли в рамках реализации своего проекта, начиная с даты присуждения им победы в конкурсе. Если у грантополучателя утверждены сведения в казначействе и подписаны дополнительные соглашения, то деньги будут доведены в ближайшее время. Многие предприниматели с трудом разбираются в сложном процессе ведения казначейских счетов, в результате пока не могут получить средства гранта», – отметил глава комитета.

Также, в связи с изменением сроков предоставления грантов, некоторые проекты подорожали, и предприниматели планируют отказываться от их реализации.

Для решения ситуации региональный комитет по туризму совместно с министерством развития Арктики и экономики Мурманской области планируют провести обучение грантополучателей по вопросам ведения казначейского счета. Также рассматривается возможность поддержки МСП льготными кредитами для реализации проектов.

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